Mancini: ‘Hij is van hetzelfde niveau als Messi en Cristiano Ronaldo’

Roberto Mancini schaart zijn voormalig pupil Zlatan Ibrahimovic onder de allerbeste spelers uit de voetbalhistorie. Hoewel Ibra nooit een Ballon d'Or won, kan hij zich volgens de huidige bondscoach van Italië meten met Lionel Messi van Barcelona en Cristiano Ronaldo van Juventus.

De inmiddels 38-jarige Ibrahimovic werkte tussen 2006 en 2008 twee seizoenen samen met Mancini en werd in beide jaargangen kampioen van Italië. "Zlatan zal voor altijd herinnerd worden als een van de beste aanvallers ooit", zegt Mancini in gesprek met Sport Mediaset. "Hij is van hetzelfde niveau als Messi en Ronaldo. Overal waar hij kwam werd hij kampioen en maakte hij ontzettend veel doelpunten."

Behalve drie kampioenschappen met Inter behaalde Ibrahimovic landstitels met Ajax, Barcelona, AC Milan en Paris Saint-Germain. De Zweedse spits heeft een indrukwekkend aantal van 478 goals in 798 officiële wedstrijden achter zijn naam staan, maar wist de Champions League tot zijn grote frustratie nooit te winnen. Sinds januari is Ibrahimovic terug bij AC Milan, maar het is de vraag of de routinier na de coronacrisis nog terugkeert op het voetbalveld.

"Hij heeft het goed gedaan bij Milan, maar ik weet niet wat zijn plannen voor de toekomst zijn", aldus Mancini. In principe loopt het contract van Ibrahimovic in San Siro op 30 juni af, al hebben i Rossoneri de optie om een jaar te verlengen. Om zijn conditie op peil te houden traint de aanvaller in zijn geboorteland mee met Hammarby IF, de club waar hij onlangs een aandeel van 25 procent in verwierf.