Neville tempert hoge verwachtingen: ‘Zelfs Cristiano Ronaldo kon dat niet’

Gary Neville heeft veel vertrouwen in de toekomst van Marcus Rashford bij Manchester United. Volgens de oud-aanvoerder van the Red Devils heeft de 22-jarige spits van de Engelse topclub te maken met een onrealistisch verwachtingspatroon, waaraan zelfs Cristiano Ronaldo niet voldeed in zijn tijd als speler van United. "Marcus is een jonge speler die zich nog ontwikkelt en, om eerlijk te zijn, vertrouwen verdient", zegt Neville tegenover Goal.

Rashford liep begin 2020 een zware rugblessure op, die hem tot aan het uitbreken van de coronacrisis aan de kant hield. Desondanks staat de Engelse aanvaller dit seizoen op een respectabel aantal van 19 goals in 31 officiële duels. "Manchester United gelooft in hem, en dat moeten ze ook doen, want hij is een groot talent", zegt Neville, die weet dat in Engeland vaak meer doelpunten worden verwacht van Rashford.

De oud-international vindt dat het onrealistisch is om een gemiddelde van één doelpunt per wedstrijd te verwachten van Rashford. "Alan Shearer haalde dat ook niet toen hij doorbrak bij Southampton, zo simpel is het", aldus Neville. "Cristiano Ronaldo maakte geen doelpunt per wedstrijd toen hij naar Manchester United kwam, hoor. En hetzelfde kunnen we niet verwachten van Rashford."

Ook ploeggenoot Nemanja Matic sprong onlangs in de bres voor Rashford. "Ik denk dat hij in de nabije toekomst, de komende twee of drie jaar, zal laten zien wat hij werkelijk kan", aldus de Servische middenvelder. "Omdat hij nog veel, veel meer kan denk ik. Maar hij is nog jong, nog steeds aan het leren. Je kan ook niet verwachten dat hij nu al veertig wedstrijden per jaar kan spelen, omdat hij zijn lichaam nog in ontwikkeling is."