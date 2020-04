Neuer haalt uit naar Duitse media: ‘Het slaat nergens op wat jullie schrijven’

Manuel Neuer baalt stevig van de berichtgeving over zijn contractonderhandelingen met Bayern München. De 34-jarige doelman ontkent de verhalen in de Duitse media dat hij een 'XXL-contract' tot medio 2025 zou eisen. "Het irriteert me dat er constant over onze gesprekken wordt geschreven in de media, terwijl het meestal niet eens klopt", aldus Neuer tegenover BILD.

Het huidige contract van Neuer bij Bayern loopt medio 2021 af, al heeft de 92-voudig Duits international de intentie om langer te blijven. "Ik wil een contract dat voor zowel Bayern als mij een win-win-situatie oplevert en waar iedereen blij mee is", aldus de ervaren goalie. "Ik wil presteren, er zijn voor het team en er alles aan doen om maximaal succes te behalen, met honderd procent passie. De voorwaarden moeten alleen goed zijn, daar gaat het om."

Volgens Neuer is het absoluut onwaar dat hij een contract tot 2025 eist, zoals diverse Duitse media de afgelopen tijd meldden. "Ik wil doorgaan zolang als ik fit ben. Het belangrijkste voor mij is vertrouwen. Het is volstrekt helder voor mij dat een vijfjarig contract op dit moment een utopie is. Ik ben 34 jaar en ik weet niet hoe ik ervoor sta op mijn 39ste. Dat is ook waarom alles wat in de media wordt geschreven nergens op slaat."

Neuer is blij met de contractverlenging van Bayern-trainer Hansi Flick, die zich begin april tot medio 2023 aan der Rekordmeister verbond. "Ik ben blij met die beslissing, want Hansi is een geweldige coach. Hoe hij omgaat met het team, hoe we voetballen, maar ook de sfeer. Dat overtuigt me enorm en daarom was zijn contractverlenging ook een signaal voor mij om te willen blijven."