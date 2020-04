Ziyech vraagt aandacht voor Marokko; Stengs maakt hartverwarmend spandoek

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Najib Amhali zette deze week een inzamelingsactie op voor de minderbedeelden in zijn vaderland Marokko. Het initiatief van de cabaretier wordt gesteund door onder anderen Hakim Ziyech en Ibrahim Afellay: beiden voetballers brachten onderstaand filmpje zatedag via Instagram Stories onder de aandacht.





Denzel Dumfries en Donny van de Beek vierden zaterdag beiden hun verjaardag. Dumfries blies 24 kaarsjes uit, Van de Beek 23. De verdediger van PSV greep de gelegenheid meteen aan om bekend te maken dat hij en zijn partner in afwachting zijn van een kind.





Calvin Stengs feliciteerde zijn jarige opa zaterdag op veilige afstand. De buitenspeler van AZ deed dat met een hartverwarmend spandoek!





Ook Michel Vlap had reden voor een feestje: de moeder van de middenvelder van Anderlecht was zaterdag jarig.





Lisandro Magallán toonde zaterdag in de keuken zijn lichtvoetigheid. Kostas Lamprou, vorig seizoen bij Ajax ploeggenoot van Magallán, deed het rustiger aan en besloot een rustgevende wandeling te maken.





David Neres vermaakte zich met zijn vriendin Kira Winona in de buitenlucht, terwijl Paulo Dybala met zijn partner Oriana Sabatini gamede.





Ben Chilwell lijkt op dit moment in prima vorm te verkeren, maar niets is zoals het lijkt, zo waarschuwt de verdediger van Leicester City zelf al (swipe naar links).





Cristiano Ronaldo begon de zaterdag op ‘de best mogelijke manier’. Ook Radamel Falcao nam uitgebreid de tijd voor zijn familie, terwijl Ivan Rakitic zichzelf opofferde door voor het eten te zorgen.





Evgeniy Levchenko deelde zaterdag een video van zijn ochtendroutine. Het leverde een glimp op van het fantastische uitzicht dat de oud-voetballer heeft vanaf zijn huis aan het Amsterdamse IJ!





Neymar had beduidend meer moeite om tijdens zijn work-out zijn concentratie vast te houden.





Patrick Kluivert bewees dit weekeinde nog altijd zeer vaardig te zijn met een bal.