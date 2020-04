‘Kylian Mbappé is de laatste tijd aan het ‘Neymar-iseren’’

Kylian Mbappé moet uitkijken dat zijn gedrag zijn voetballoopbaan niet in de weg komt te staan, zo is de overtuiging van Emmanuel Petit. De voormalig Frans international zegt onder de indruk te zijn van de manier waarop de ster van Paris Saint-Germain zich ontwikkelt, maar waarschuwt tegelijkertijd voor de mogelijke negatieve invloed van zijn ploeggenoot Neymar.

Mbappé kwam in 2017 eerst op huurbasis over van AS Monaco en een jaar later maakte PSG 180 miljoen euro over om hem definitief in te lijven. De 21-jarige aanvaller maakte vanaf het begin de verwachtingen waar en staat inmiddels op 90 goals in 121 officiële wedstrijden voor les Parisiens. "Mbappé heeft in drie jaar progressie geboekt", zegt Petit tegenover de Franse radiozender RMC Sport.

"Mbappé brak door met een ongelofelijk potentieel, echt een ongepolijste diamant", aldus Petit, die vindt dat zijn landgenoot goed met de druk bij PSG omgaat. "Hij moest een exorbitante transfersom waarmaken bij een club vol met sterren. Zowel op als naast het veld moest hij het laten zien en dat heeft hij gedaan. Ook in zijn statistieken wordt hij steeds beter. Hij toont aan erg volwassen te zijn."

Toch heeft Petit, voormalig speler van AS Monaco, Arsenal, Barcelona en Chelsea, ook een duidelijk punt van kritiek. "Ondanks alles begint hij me meer en meer te irriteren. Hij forceert te veel en maakt dan verkeerde beslissingen. Zelfs voor zijn eigen teamgenoten is hij irritant. Hij moet voorzichtig zijn met zijn gedrag. Hij is te veel aan het 'Neymar-iseren' en dat kan tegen hem werken in zijn carrière."

Petit verwacht dat Mbappé uiteindelijk goed terecht zal komen. "We vergeten vaak dat hij nog jong is. Hij heeft al geweldige dingen laten zien, maar we vragen altijd om meer. Wat hij doet is geweldig en hij heeft een geweldige toekomst voor zich. Hij zet zichzelf ook onder druk, want hij wil de Ballon d'Or winnen", zo besluit de 63-voudig international.