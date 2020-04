Ronaldinho ziet bijzonder verzoek gehonoreerd worden in verlaten hotel

Ronaldinho verveelt zich dermate tijdens zijn huisarrest in Paraguay dat de oud-voetballer een bijzonder verzoek heeft ingediend. De veertigjarige Braziliaan, die verdacht wordt van het vervalsen van zijn paspoort en witwassen, heeft het hotel Hotel Palmaroga waar hij zit gevraagd om een voetbal en heeft die ook gekregen.

Begin maart werd Ronaldinho gearresteerd, toen de voormalig Ballon d'Or-winnaar Paraguay probeerde te betreden met een vals paspoort. Samen met zijn broer bracht hij enige tijd door in de gevangenis, totdat hij de borgsom van 1,6 miljoen dollar betaalde en op borgtocht vrijkwam. Sindsdien zit Ronaldinho in het Hotel Palmaroga in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción.

Het hotel is volledig leeg en er zijn dan ook geen andere gasten. Ronaldinho mag het gebouw niet verlaten en mag ook geen onnodig bezoek ontvangen. "Hij vroeg om een bal en een kamer die groot genoeg was, zodat een balletje kon trappen”, zo vertelt hotelmanager Emilio Yegros tegenover de Mexicaanse krant Excelsiór. De manager kon wel lachen om het verzoek en honoreerde de wens van Ronaldinho dan ook.

"Het lijkt mij een aardige jongen", aldus Yegros. "Hij heeft altijd een lach op zijn gezicht, al vanaf het moment dat hij binnenkwam. Wij hebben hem de beschikking gegeven over een hal van dertig bij vijftien meter, zodat hij zijn ding kan doen." Ronaldinho blijft voorlopig vastzitten in het hotel, in afwachting van de rechtszaak die het Paraguyaanse Openbaar Ministerie tegen hem en zijn broer begint.