Einde van voormalig oogappel van Van Gaal op Old Trafford lijkt nabij

De loopbaan van Cameron Borthwick-Jackson bij Manchester United nadert zijn einde, zo schrijven Engelse media zaterdag. De 23-jarige verdediger beschikt over een aflopend contract en de clubleiding is naar verluidt niet van zins, ondanks een eenzijdige optie voor nog eens twaalf maanden, om de contractuele samenwerking te verlengen.

Borthwick-Jackson komt uit de jeugd van Manchester United, waar hij eind 2015 als achttienjarige onder Louis van Gaal zijn debuut maakte in de hoofdmacht en uiteindelijk tot veertien optredens kwam onder de Nederlandse manager. In tegenstelling tot voor bijvoorbeeld Marcus Rashford was het gedwongen vertrek van de Nederlandse trainer funest voor de continuïteit van Borthwick-Jackson op Old Trafford.

In de voorbije seizoenen werd Borthwick-Jackson uitgeleend aan Wolverhampton Wanderers, Leeds United en Scunthorpe United. Even leek het erop dat de linkerverdediger zijn loopbaan kon vervolgen in Nederland. De Engelsman speelde in een oefenduel van sc Heerenveen tien minuten mee tegen FC St. Pauli, terwijl hij de negentig minuten volmaakte tegen het Team VVCS. Dit was toentertijd echter niet genoeg om de Friezen te overtuigen van zijn kwaliteiten:

“We hebben besloten om Cameron geen contract aan te bieden. We danken hem voor zijn inzet en wensen hem heel veel succes in zijn verdere carrière”, liet technisch manager Gerry Hamstra weten. Borthwick-Jackson speelde nadien op huurbasis een handvol wedstrijden voor Tranmere Rovers en Oldham Athletic.