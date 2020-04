FC Midtjylland verzint plan om toch fans naar stadion te krijgen

De kans is ook in Denemarken groot dat er bij een eventuele hervatting van de competitie zonder publiek gespeeld zal worden. FC Midtjylland, koploper van de Superligaen, heeft een plan bedacht, in samenwerking met de lokale autoriteiten, om bij de eerstvolgende thuiswedstrijd toch steun van de supporters te kunnen krijgen: er zullen grote schermen worden opgehangen op de parkeerterreinen rond de MCH Arena.

De bedoeling is om ‘drive-in-voetbal’ te implementeren: op de parkeerplaats rondom het stadion kunnen circa tweeduizend auto’s staan. Het doel is dat maximaal tienduizend personen, maximaal vijf per auto, het eerstvolgende thuisduel van FC Midtjylland op een indirecte manier kunnen bijwonen.

“We hebben als doel gesteld om de beste stadionervaring te creëren. Het coronavirus verandert daar niets aan, het zorgt alleen voor enkele andere voorwaarden”, verklaart Preben Rokkjaer van de marketingafdeling van FC Midtjylland. De club overlegt de komende weken met de gemeente Herning en de politie om alles in goede banen te kunnen leiden.

Het hymne van FC Midtjylland zal via grote speakers ook buiten het stadion te horen zijn en de wedstrijd zal ook via de radio te volgen zijn. De derde landstitel in de clubgeschiedenis van FC Midtjylland is een kwestie van tijd. De club van trainer Brian Priske heeft na 24 speeldagen liefst 12 punten meer dan nummer twee FC Kopenhagen.