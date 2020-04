Ex-bestuurder onthult doelwit van Barcelona: ‘De transfer kan dan lukken’

Het klopt dat Barcelona komende zomer Neymar probeert terug te halen, zo verzekert Emili Rousaud. De opgestapte vice-voorzitter erkent zaterdag in gesprek met L'Équipe de concrete belangstelling voor de Braziliaans international. Of Barcelona in financieel opzicht daadwerkelijk in staat zal zijn om Neymar aan te trekken, is echter maar de vraag.

Rousaud keerde Barcelona vorige week de rug toe uit onvrede over het beleid van voorzitter Josep Maria Bartomeu. Hij beschuldigde de preses zelfs van corruptie en sprak zich uit over het vermeend inhuren van een pr-bedrijf om via sociale media campagne te voeren voor Bartomeu. Barcelona besloot dan ook juridische stappen te ondernemen tegen Rousaud.

“Het is realistisch dat Neymar vertrekt bij Paris Saint-Germain en terugkeert bij Barcelona”, zegt Rousaud zaterdag in gesprek met de Franse sportkrant. “Veel clubs zullen het financieel lastig krijgen door het coronavirus. Ook op de transfermarkt gaan we dat zien. Als de clubs en speler water bij de wijn doen, dan kan de transfer lukken. De intentie bij Barcelona is er.”

Paris Saint-Germain betaalde bijna drie jaar geleden 222 miljoen euro voor Neymar, die daarmee nog altijd de duurste voetballer aller tijden is. De Braziliaan, die in het Parc des Princes liefst 36 miljoen euro per jaar verdient, onderhield sindsdien veel contact met ex-teamgenoten als Lionel Messi en Luis Suárez.