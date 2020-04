Jumbo-Visma daagt Ajax uit na verrassende nederlaag: ‘Hij zat al stuk vooruit’

De spelers van Ajax moeten momenteel voor zichzelf trainen en om zich thuis fit te houden, kregen zij onlangs zogeheten wattbikes aangeleverd door de club. Na onderlinge contacten tussen trainer Erik ten Hag en Merijn Zeeman, de directeur van wielerploeg Jumbo-Visma, werd er besloten om een digitaal onderonsje te organiseren tussen een aantal van de Ajacieden en een paar profwielrenners. Deze koers kende met Carel Eiting vervolgens een verrassende winnaar.

“Als Carel een overstap naar het wielrennen wil maken, is hij bij onze ploeg van harte welkom”, lacht Grischa Niermann, ploegleider bij Jumbo, in gesprek met de NOS. “Toch betekent deze uitslag niet per se dat hij de beste wielrenner van het groepje is. Het was ook eigenlijk niet de bedoeling dat er een wedstrijdelement aan vast zou zitten. Dan zou de uitslag er wel iets anders uit hebben gezien.”

Vrij confronterend om chips-etend op de bank erachter te komen dat Carel Eiting de hele wielerploeg van Jumbo Visma eruitfietst... ?? pic.twitter.com/9EGEwe3VTy — #PantelicPodcast (@PantelicPodcast) April 17, 2020

Niermann geeft aan dat het in eerste instantie de bedoeling was om steeds een paar rondjes te sprinten, waarna het peloton weer bij elkaar had moeten komen. Door communicatieproblemen lukte dit echter maar half: “De laatste twee rondjes gingen we wel even koersen. Eiting zat op dat moment al een stuk vooruit en dus kwam hij als eerste over de streep”, gaat hij verder.

Volgens de ploegleider was de koerst via het programma Zwift in eerste instantie georganiseerd om de voetballers te laten zien hoe zij de fietsen het beste konden instellen: “En het ging natuurlijk om het plezier”, voegt Niermann toe. De oud-wielrenner aast nu op wraak via computerspel FIFA 20: “Wij hebben daarin ook onze specialisten, haha. Dylan Groenewegen en Mike Teunissen kunnen dat prima. Of we rijden nog eens tegen elkaar op de fiets. Als er dan maar wel iemand van Jumbo wint.”