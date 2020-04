‘Ik heb er veel liefde gekregen en zou heel graag terugkeren in Eindhoven’

Nicolas Isimat-Mirin vertrok ruim een jaar geleden bij PSV. De centrale verdediger, die momenteel door Besiktas wordt verhuurd aan Toulouse, denkt nog vaak terug aan zijn tijd in het Philips Stadion en hoopt op termijn weer terug te kunnen keren in Eindhoven.

“Ik heb nog geen afscheid kunnen nemen in het stadion, maar ik zal ook nooit afscheid kunnen nemen van PSV. Het is onderdeel van mijn leven en ik hoop ooit weer in Eindhoven te zijn”, vertelt hij via de officiële kanalen van zijn voormalige werkgever.

“Ik heb veel liefde gekregen van de fans, dat waardeer ik heel erg. Ik zou heel graag terugkeren in Eindhoven of omgeving. Helemaal als ik klaar ben met mijn carrière. Nederland is een heel mooi land om te wonen. Ik zou in ieder geval terug willen keren in Brabant”, gaat hij verder.

“Ik ben daar volwassen geworden als mens, maar ook als speler”, blikt hij terug op zijn periode bij PSV. “Ik heb daar veel nieuwe vrienden gemaakt. Met de staf en ook met de fans. Ik kon daar heel goed leven. Het was een prachtige periode, met veel mooie herinneringen. Ze hebben altijd heel goed voor mij gezorgd, het is een fantastische club.”