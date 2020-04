‘Barcelona was natuurlijk opgetogen, maar Cristiano was heel duidelijk’

Cristiano Ronaldo ruilde Manchester United in de zomer van 2009 in voor Real Madrid en de Portugees groeide in negen jaar daarna in het shirt van de Koninklijke uit tot een ware legende. Ramón Calderón was in de jaren voor de komst van Ronaldo de voorzitter van Real en hij verrichtte het voorwerk om de transfer mogelijk te maken. Calderón moest daardoor om de tafel met Sir Alex Ferguson, die zich niet de makkelijkste onderhandelingspartner toonde.

“Het klopt dat ik in 2007 en 2008 al bezig was met deze operatie, ik heb het akkoord met hem gesloten. De onderhandelingen met Manchester United verliepen moeizaam, omdat ze hun speler natuurlijk niet kwijt wilden. Hij was echter duidelijk over de afspraak die hij met me was aangegaan”, blikt Calderón terug in gesprek met Al Mayadeen. “Hij wilde vanaf het eerste moment naar Real Madrid. Ik bood hem een geweldige kans en die heeft hij met beide handen aangegrepen.”

Als het aan Ferguson had gelegen, was Ronaldo echter elders in LaLiga terechtgekomen: “Ferguson wilde hem eigenlijk niet laten vertrekken. Hoewel Manchester United veel prijzen heeft gewonnen ziet hij Real Madrid als de club die alles bereikt heeft wat hij eigenlijk had willen bereiken, daarom mag hij de club niet. Real Madrid heeft veel meer gewonnen. Ferguson heeft hem daarom bij Barcelona aangeboden.”

“Barcelona was natuurlijk opgetogen toen deze kans zich voordeed, maar Cristiano was heel duidelijk. Hij zei dat hij een overeenkomst met Ramón Calderón had getekend om naar Real Madrid te gaan en dat hij dit akkoord niet wilde verbreken. En zo was het ook, we hebben een document ondertekend”, gaat de ex-preses verder. “In dat document stond dat er een overeenkomst was met Real Madrid en om twijfels te voorkomen werd er een clausule toegevoegd zodat de partij die deze overeenkomst verbrak, dertig miljoen euro moest betalen aan de andere partij.”