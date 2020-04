Vijftien wereldsterren van wie de waarde op dit moment keihard keldert

Clubs uit heel de wereld voelen momenteel de financiële gevolgen van de coronacrisis. Hoewel de precieze gevolgen nog niet te voorspellen zijn, is het onwaarschijnlijk dat de transferrecords elkaar komende zomer in rap tempo zullen opvolgen. Door de aanhoudende onzekerheid opereren clubs zuiniger, terwijl massaal rekening wordt gehouden met een scenario waarin spelers aanzienlijk minder waarde vertegenwoordigen dan ze normaliter zouden doen. Maar welke spelers hebben hun waarde dit seizoen het meest zien kelderen?

Door Dominic Mostert

Op het gebied van de waardes van spelers vormt Transfermarkt een autoriteit: enkele keren per jaar werkt de website de vermoedelijke spelerswaardes bij, op basis van factoren als de de vorm waarin hij verkeert, zijn leeftijd, transfersommen die worden betaald voor vergelijkbare spelers en de algehele ontwikkelingen op de transfermarkt. In december 2019 en in maart van 2020 voerde men nog een update door, maar die bleken al gauw achterhaald. Na de uitbraak van de crisis voerde Transfermarkt een devaluatie door van twintig procent voor alle spelers die voor 1998 geboren zijn; voor jongere spelers werd de afwaardering bepaald op tien procent.

Men nam contact op met 'meer dan driehonderd mensen uit de voetbalwereld, verdeeld over vijftig landen', en liet die personen een enquête invullen over de verwachte ontwikkelingen op de transfermarkt. Meer dan zeventig procent verwachtte een daling in marktwaarden; bijna de helft voorspelde een daling van twintig tot dertig procent. Op basis van de resultaten werd gekozen voor de algehele dalingen. Oprichter Matthias Seidel stipte echter aan dat niet iedere speler op dezelfde manier wordt geraakt door de crisis. “Met deze update reageren we op de buitengewone situatie waar we ons nu allemaal in bevinden, maar het valt niet uit te sluiten dat we over een paar weken nog een marktwaarde-update moeten doorvoeren”, gaf hij aan.

In onderstaand overzicht zet Voetbalzone op een rij welke vijftien spelers sinds de start van dit seizoen het meest in waarde zijn gedaald. Hun waarde aan het begin van de jaargang wordt vergeleken met hun huidige waarde. Het blijkt dat de keldering bij sommige spelers volledig of bijna volledig te verklaren is door de coronaperikelen, maar andere spelers hebben hun keldering voornamelijk te wijten aan het teleurstellende seizoen dat ze doormaken. Onderstaand is een overzicht van de top tien te zien; daaronder volgt een uitleg over de gehele top vijftien. Real Madrid en Barcelona leveren allebei vier spelers in de top vijftien.

De tien spelers van wie de waarde sinds de zomer van 2019 het meest is gekelderd volgens Transfermarkt.

1. Eden Hazard (Real Madrid, 29 jaar)

Waarde in juli 2019: 150 miljoen euro

Waarde in april 2020: 80 miljoen euro

Absolute daling: 70 miljoen euro

Relatieve daling: 46,7 procent

Coronafactor? Nee

De waarde van Hazard vertoont het hele seizoen al een dalende lijn: in december werd zijn waarde geschat op 120 miljoen, in maart was daar nog 100 miljoen van over en een maand later is Hazard nog 80 miljoen waard. Het debuutseizoen van Hazard bij Real Madrid is simpelweg niet gelopen zoals hij had verwacht. Voor een groot deel kan hij daar weinig aan doen: door blessureleed miste hij dit seizoen meer wedstrijden dan in zeven jaar tijd voor Chelsea bij elkaar opgeteld. Maar ook in de tien competitieduels waarin Hazard wél op het veld stond, liet hij geen onuitwisbare indruk achter. Vorige maand schreef Don Balón zelfs dat voorzitter Florentino Pérez al overweegt om Hazard weer van de hand te doen.



2. Neymar (Paris Saint-Germain, 28 jaar)

Waarde in juli 2019: 180 miljoen euro

Waarde in april 2020: 128 miljoen euro

Absolute daling: 52 miljoen euro

Relatieve daling: 28,9 procent

Coronafactor? Ja

Een daling van 28,9 procent kan grotendeels verklaard worden door de coronafactor, daar spelers in Neymars leeftijdscategorie een waardedaling van 20 procent kenden. In de eerste seizoenshelft werd Neymar echter al gedevalueerd, van 180 naar 160 miljoen euro. Zijn daling kan te maken hebben gehad met de blessures waarmee hij kampte voor de winterstop. Neymar miste elf officiële wedstrijden voor de winterstop en kwam dit seizoen pas vanaf december tot ontbranding. In de vijftien officiële duels die hij sinds december speelde, was Neymar goed voor veertien doelpunten.

3. Ousmane Dembélé (Barcelona, 22 jaar)

Waarde in juli 2019: 100 miljoen euro

Waarde in april 2020: 56 miljoen euro

Absolute daling: 44 miljoen euro

Relatieve daling: 44 procent

Coronafactor? Nee

Bij de rechtsbuiten van Barcelona is er meer aan de hand dan alleen het effect van de crisis. Zijn blessuregevoeligheid speelde Dembélé dit seizoen opnieuw parten: de Fransman staat al sinds december aan de kant met een hamstringblessure. In februari bleek dat de kwetsuur ernstiger was dan gedacht: Dembélé heeft de hamstring van zijn rechterbeen afgescheurd en moet nog maandenlang wachten voordat hij weer fit is. Eind vorige maand meldde Sport evenwel dat Jürgen Klopp is gecharmeerd van Dembélé, en dat Liverpool voor negentig miljoen euro hoopt toe te slaan: een aanzienlijk hoger bedrag dan zijn vermelde transferwaarde.



4. Lionel Messi (Barcelona, 32 jaar)

Waarde in juli 2019: 150 miljoen euro

Waarde in april 2020: 112 miljoen euro

Absolute daling: 38 miljoen euro

Relatieve daling: 25,3 procent

Coronafactor? Ja

De waardedaling van Messi is voor het overgrote deel toe te schrijven aan de standaardupdate voor spelers die voor 1998 zijn geboren. Het restant kan te maken hebben met zijn leeftijd. De Argentijn is inmiddels al bijna 33 jaar en het is de vraag of hij überhaupt ooit nog een grote transfer zal maken in zijn carrière. Messi, dit seizoen goed voor 19 doelpunten en 12 assists in 22 optredens in LaLiga, is nog altijd de meest waardevolle speler van de gehele competitie, alsmede de meest waardevolle Argentijn en de meest waardevolle speler uit het jaar 1987. In heel Europa vertegenwoordigen acht spelers een hoger prijskaartje.



5. Antoine Griezmann (Barcelona, 29 jaar)

Waarde in juli 2019: 130 miljoen euro

Waarde in april 2020: 96 miljoen euro

Absolute daling: 34 miljoen euro

Relatieve daling: 26,2 procent

Coronafactor? Ja

Op 1 juli werd de waarde van Griezmann ingeschat op 130 miljoen euro; twee weken later vertrok hij voor 120 miljoen euro naar Barcelona. Bijgevolg werd zijn waarde in de update in december bijgesteld naar 120 miljoen euro en sindsdien verloor hij 20 procent. Wel kan gezegd worden dat Griezmann dit seizoen te weinig heeft laten zien om zijn waarde te doen stijgen. Tot dusver noteerde hij 8 doelpunten en 4 assists in 26 duels in LaLiga. Begin deze maand schreef Sky Sports zelfs dat de club bereid is om Griezmann alweer te laten gaan, door hem te betrekken in een deal om Lautaro Martínez over te nemen van Internazionale.

6. Philippe Coutinho (Barcelona, 27 jaar)

Waarde in juli 2019: 90 miljoen euro

Waarde in april 2020: 56 miljoen euro

Absolute daling: 34 miljoen euro

Relatieve daling: 37,8 procent

Coronafactor? Nee

Bij Coutinho heeft zijn waardedaling vermoedelijk te maken met de inschatting van Barcelona, afgelopen zomer, dat de aanvallende middenvelder niet meer nodig was in het Camp Nou en verhuurd kon worden aan Bayern München. Anderhalf jaar daarvoor had Barça nog 120 miljoen euro betaald voor Coutinho, die zelden bewees dat bedrag waard te zijn. Desondanks presteert de technicus zeker niet slecht in de Bundesliga. Hij nam rugnummer 10 over van Arjen Robben en de nummer 10-positie van James Rodríguez, komt ondanks de concurrentie van Thomas Müller en Serge Gnbary veel aan spelen toe en leverde veertien keer een bijdrage aan een doelpunt. Het is volgens media in Duitsland echter niet waarschijnlijk dat Bayern gebruik zal maken van de optie tot koop, die naar verluidt 120 miljoen euro bedraagt.



7. Christian Eriksen (Internazionale, 28 jaar)

Waarde in juli 2019: 100 miljoen euro

Waarde in april 2020: 68 miljoen euro

Absolute daling: 32 miljoen euro

Relatieve daling: 32 procent

Coronafactor? Ja

In januari maakte Eriksen voor 20 miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Internazionale. Het was gezien zijn marktwaarde een bijzonder lage transfersom, die mogelijk was omdat Eriksen aanbiedingen van the Spurs weigerde om zijn aflopende contract te verlengen. Zo kon Inter een speler kopen die vrijwel direct een veelvoud waard werd van het bedrag waarvoor hij is binnengehaald. Afgelopen zomer was Eriksen nog 100 miljoen euro waard en begin maart was daar 85 miljoen van over. Met zijn huidige waarde van 68 miljoen is Eriksen de duurste speler van Inter en na Paulo Dybala van Juventus (72 miljoen) ook de meest waardevolle speler van de hele Serie A.

8. Harry Kane (Tottenham Hotspur, 26 jaar)

Waarde in juli 2019: 150 miljoen euro

Waarde in april 2020: 120 miljoen euro

Absolute daling: 30 miljoen euro

Relatieve daling: 20 procent

Coronafactor? Ja

De waarde van Kane bleef vanaf de zomer van 2018 stabiel op 150 miljoen euro, totdat hij 20 procent inleverde als gevolg van de crisis. In de Engelse pers werd begin deze maand nog een hoger bedrag genoemd voor Kane: de Daily Express schatte dat hij circa 170 miljoen euro moet kosten. Manchester City en Real Madrid zouden nog in de race zijn, maar voor Manchester United is het genoemde bedrag een te hoge transfersom. Het is vanwege zijn tot medio 2024 doorlopende contract begrijpelijk dat Tottenham Hotspur hoog in de boom zit, al is het de vraag of 170 miljoen in de komende transferperiode nog een realistisch bedrag is voor welke speler dan ook.



9. Mohamed Salah (Liverpool, 27 jaar)

Waarde in juli 2019: 150 miljoen euro

Waarde in april 2020: 120 miljoen euro

Absolute daling: 30 miljoen euro

Relatieve daling: 20 procent

Coronafactor? Ja

Voor Salah geldt exact hetzelfde als voor Kane: bijna twee jaar lang werd zijn waarde op 150 miljoen euro geschat, tot deze maand. De Egyptenaar bereikte die waarde na het seizoen 2017/18, zijn debuutseizoen waarin hij meteen topscorer van de Premier League werd met 32 doelpunten - 2 meer dan Kane. Dergelijke cijfers wist Salah in de twee seizoenen daarna niet te evenaren. Toch bleef zijn waarde gelijk, wellicht omdat hij na het seizoen 2017/18 een nieuw contract signeerde tot de zomer van 2023 en nog altijd makkelijk de weg naar het doel vindt.

10. Cristiano Ronaldo (Juventus, 35 jaar)

Waarde in juli 2019: 90 miljoen euro

Waarde in april 2020: 60 miljoen euro

Absolute daling: 30 miljoen euro

Relatieve daling: 33,3 procent

Coronafactor? Deels

Een groot deel van zijn waardedaling komt door de crisis, maar voor een speler met de leeftijd van Ronaldo is afschrijving onvermijdelijk. Met zijn 35 jaar is hij duidelijk de oudste speler in de top 15; alleen Messi (32) en Gareth Bale (30) zijn eveneens dertigers. Het is daarom logisch dat de waarde van Ronaldo met rasse schreden zal afnemen. Bovendien ligt Ronaldo nog maar twee seizoenen vast in Turijn. Hij heeft de daling nog beperkt kunnen houden omdat hij bezig is aan een sterk seizoen voor Juventus, met 21 doelpunten en 3 assists in 22 wedstrijden.

11. Allan (Napoli, 29 jaar)

Waarde in juli 2019: 60 miljoen euro

Waarde in april 2020: 32 miljoen euro

Absolute daling: 28 miljoen euro

Relatieve daling: 46,7 procent

Coronafactor? Nee

Allan draait een tumultueus seizoen. In november 2019 werd hij gezien als een van de aanstichters van de muiterij jegens Aurelio De Laurentiis, toen de spelersgroep tegen de uitdrukkelijke wens van de clubvoorzitter weigerde om op trainingskamp te gaan. De crisis mondde uit in het ontslag van trainer Carlo Ancelotti in december. Ancelotti zag Allan nog als een van zijn belangrijkste pionnen, maar opvolger Gennaro Gattuso is minder overtuigd van zijn kwaliteiten. Allan schommelt tussen de basiself en de bank en wordt al in verband gebracht met Everton, de club waar Ancelotti momenteel de dienst uitmaakt.



12. Kepa Arrizabalaga (Chelsea, 25 jaar)

Waarde in juli 2019: 60 miljoen euro

Waarde in april 2020: 32 miljoen euro

Absolute daling: 28 miljoen euro

Relatieve daling: 46,7 procent

Coronafactor? Nee

Met een transfersom van tachtig miljoen euro werd Kepa in 2018 de duurste keeper aller tijden, toen hij overstapte van Athletic Club naar Chelsea, en na zijn eerste seizoen in Engelse dienst steeg zijn waarde op Transfermarkt. Maar daar kwam gaandeweg het huidige seizoen verandering in. Begin februari verraste trainer Frank Lampard door Kepa te passeren voor een competitieduel met Leicester City (2-2), na meerdere belangrijke fouten van de doelman. De gehele maand bleef Kepa op de bank en nam Willy Caballero de honneurs waar onder de lat, totdat Lampard de rollen begin maart weer omdraaide.

13. Luka Jovic (Real Madrid, 22 jaar)

Waarde in juli 2019: 60 miljoen euro

Waarde in april 2020: 32 miljoen euro

Absolute daling: 28 miljoen euro

Relatieve daling: 46,7 procent

Coronafactor? Nee

Real Madrid voldeed in juni 2019 aan de contractuele afkoopsom van Jovic en betaalde Eintracht Frankfurt 60 miljoen euro om de spits over te nemen. Hij kreeg bijgevolg dezelfde waarde op Transfermarkt, maar al in december was een devaluatie waarneembaar. Jovic' waarde was gedaald naar 40 miljoen en bedraagt inmiddels nog maar 32 miljoen, iets meer dan de helft van het bedrag waarvoor hij vorig jaar overkwam. Dat is niet verwonderlijk: Zinédine Zidane heeft weinig vertrouwen in de Serviër, die maar 2 keer scoorde in 24 officiële duels. Arsenal en Borussia Dortmund zouden al op het vinkentouw zitten om hem uit zijn leiden te verlossen.



14. Marco Asensio (Real Madrid, 24 jaar)

Waarde in juli 2019: 60 miljoen euro

Waarde in april 2020: 32 miljoen euro

Absolute daling: 28 miljoen euro

Relatieve daling: 46,7 procent

Coronafactor? Nee

Asensio heeft dit seizoen nog geen enkele wedstrijd gespeeld. De middenvelder scheurde op 24 juli de kruisband en de meniscus van zijn linkerknie af in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Arsenal op de International Champions Cup. Het gebeurde in de tweede helft, kort nadat Asensio scoorde; sindsdien werkt hij aan zijn herstel. Omdat hij pas 24 jaar is, regelmatig in actie kwam in voorgaande seizoenen en nog vastligt tot medio 2023 wordt zijn waarde nog ingeschat op 32 miljoen euro.



15. Gareth Bale (Real Madrid, 30 jaar)

Waarde in juli 2019: 60 miljoen euro

Waarde in april 2020: 32 miljoen euro

Absolute daling: 28 miljoen euro

Relatieve daling: 46,7 procent

Coronafactor? Nee

Ook ploeggenoot Gareth Bale is volgens de inschatting nog 32 miljoen euro waard. De Welshman sukkelt dit seizoen met blessures en is ook niet verzekerd van een basisplaats als hij wel fit is. In de veertien wedstrijden die hij dit seizoen noteerde in LaLiga, scoorde hij maar twee keer en gaf hij evenzoveel assists. Ondertussen ontpopt hij zich tot 'enfant terrible' in het Santiago Bernabéu: het lijkt soms alsof hij meer waarde hecht aan zijn hobby golf dan aan het voetbal, en Bale doet weinig om die perceptie uit de weg te nemen. Bovendien loopt zijn contract nog maar twee jaar door en is hij inmiddels al dertig jaar, waardoor de waardedaling voor de hand ligt.