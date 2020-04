‘Borussia Dortmund wil hoogste jaarsalaris na Marco Reus uitdelen’

Jadon Sancho wordt al meer dan een jaar in verband gebracht met een vertrek bij Borussia Dortmund en de Premier League lijkt de meest logische bestemming voor de twintigjarige aanvaller. BVB is er vooralsnog echter in geslaagd om Sancho aan boord te houden en onderneemt nu ook actie om volgend seizoen nog over hem te kunnen beschikken.

BILD weet te melden dat die Borussen Sancho een sterk verbeterd contract voor willen leggen. De jongeling ligt momenteel nog tot medio 2022 vast in Dortmund en zijn club is bereid om dat als de einddatum van de nieuwe overeenkomst aan te houden. Wel kan hij tien miljoen euro per jaar gaan verdienen als hij akkoord gaat met nog een seizoen in het Signal Iduna Park.

Sancho zou met een dergelijk salaris Mats Hummels voorbijgaan en de op-een-na bestbetaalde speler uit de selectie worden. Alleen aanvoerder Marco Reus verdient naar verluidt momenteel meer op jaarbasis: de clubicoon incasseert volgens berichtgeving uit Duitsland dertien miljoen per jaar.

Als Sancho wel inzet op een vertrek, heeft Dortmund een transferbedrag van om en nabij de 130 miljoen in gedachten. Algemeen directeur Hans-Joachim Watzke gaf onlangs al aan dat de coronacrisis hier geen invloed op zal hebben: “Ik kan zeggen dat zelfs de allerrijkste clubs tijdens deze existentiële crisis niet hoeven te hopen dat zij hier voor een koopje zaken kunnen komen doen.”