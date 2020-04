Arnesen: ‘We weten van de interesse van vier clubs, waaronder Sevilla’

Orkun Kökçü is onder trainer Dick Advocaat uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers van Feyenoord en deze ontwikkeling is ook elders in Europa niet onopgemerkt gebleven. De negentienjarige middenvelder werd in de afgelopen maanden genoemd bij onder meer Arsenal en ook Sevilla zou belangstelling hebben. Technisch directeur Frank Arnesen is op de hoogte van de interesse van los Rojiblancos, al benadrukt hij dat er nog geen officieel bod is uitgebracht op Kökçü.

“Sevilla heeft zich nog niet bij ons gemeld. Er is nog niets officieels en ik wil duidelijk maken dat er geen aanbiedingen binnen zijn gekomen. Maar we weten van de interesse omdat zijn zaakwaarnemer dat aan ons verteld heeft. We hebben een aantal keer met hem gesproken en hij heeft ons geïnformeerd over de interesse van vier clubs, waaronder Sevilla”, legt Arnesen uit in gesprek met ABC de Sevilla.

“Dat is wat we weten, verder niets. Het is normaal dat je in de voetballerij dingen uitgelegd krijgt door zaakwaarnemers of door mensen die dicht bij een speler staan, maar ik wil ook zeggen dat Sevilla nog geen officiële stappen ondernomen heeft.” Kökçü ligt momenteel nog vast tot medio 2023 en een van de prioriteiten voor de technisch directeur vormt het openbreken van zijn contract.

“We hebben hem verteld dat deze interesse mooi voor hem is, maar dat het onze bedoeling is om zijn contract te verlengen. Zijn overeenkomst met Feyenoord loopt nog door tot medio 2023 en wij willen zijn contract met twee jaar verlengen, tot 2025. De gesprekken met zijn zaakwaarnemer zijn inmiddels onderweg”, sluit Arnesen af. Kökçü speelde tot nu toe 47 wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord, waarin hij goed was voor 7 goals en 10 assists.