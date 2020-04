FIFA 21 uitgesteld? Hoe en waarom het coronavirus de release in gevaar brengt

De voetbalwereld staat door de uitbraak van het coronavirus inmiddels al meer dan een maand stil en uitzicht op hervatting van de competities is er nog niet. Vrijwel alle sectoren overal ter wereld worden hard geraakt; ook de gaming-industrie heeft op verschillende manieren klappen te verwerken gekregen. Ontkomt EA Sports met de release van FIFA 21 aan de gevolgen van de pandemie, of wordt de lancering van misschien wel de populairste game ter wereld uitgesteld?

EA Sports introduceert ieder jaar een nieuwe versie van de FIFA-game. De voorgaande tien jaren vond de release van de nieuwe editie telkens in het laatste weekend van september plaats. De verwachting was dat de ontwikkelaar deze traditie zou voortzetten met FIFA 21. Nu vrijwel alle competities ter wereld zijn stilgelegd, het EK van komende zomer is verplaatst naar 2021 en het leven overal tot stilstand is gekomen, is het niet uit te sluiten dat de lancering van FIFA 21 uitgesteld gaat worden.

Hoe is FIFA 20 geraakt door het coronavirus?

De pandemie heeft zijn sporen achtergelaten in de competitieve eSports-wereld. EA was genoodzaakt om de FIFA 20 Global Series op te schorten, terwijl verschillende events van de FUT Champions Cup-kalender geschrapt zijn. Toch worden ook overal ter wereld kansen benut die de coronacrisis met zich meebrengt. De eMLS gaat vooralsnog gewoon door en wereldwijd zijn toernooien opgezet waarin voetballers het tegen elkaar opnemen, om geld in te zamelen voor goede doelen die zich inzetten tegen de bestrijding van Covid-19. Zo nam Justin Kluivert het deze week in de FIFA Stay and Play Cup op tegen Juan Bernat van Paris Saint-Germain. De AS Roma-aanvaller won met 0-2 en plaatste zich voor de kwartfinale.

Nu er niet gevoetbald wordt, heeft EA ook de promotie van FIFA 20 anders moeten invullen. Man of the Match en Player of the Month special items worden niet meer uitgereikt, terwijl het Team of the Week is vervangen door Team of the Week Moments. Hierbij worden historische optredens gebruikt om spelers upgrades te geven. De Marquee Matchups Squad Building Challenges (SBC’s) zijn op dezelfde manier vervangen door Marquee Matchup Moments, waarbij teruggekeken wordt op duels uit eerdere seizoenen.

Highlights #StayAndPlayCup: PSG (Juan Bernat) - AS Roma (Justin Kluivert)

Kan FIFA 21 vertraging oplopen door het coronavirus?

De videogame-industrie is niet zo hard geraakt door het virus als andere sectoren. De ontwikkeling van videogames kan in veel gevallen op afstand worden gedaan, waardoor het proces minder snel vertraging oploopt. Toch is de lancering van diverse spellen al uitgesteld. E3, de grootste vakbeurs ter wereld voor de computerspelindustrie, maakte in maart al bekend dat de editie van 2020 is afgelast. Voor het eerst in zijn 26-jarige geschiedenis gaat de Electronic Entertainment Expo niet door.

FIFA 20 werd aangekondigd tijdens E3 2019. Nu E3 niet doorgaat, rijst de vraagt hoe en wanneer EA FIFA 21 gaat aankondigen. Andere titels zijn al uitgesteld. Last of Us Part II was voor 29 mei aangekondigd, maar de releasedatum is verder naar achteren in het kalenderjaar geschoven. Naughty Dog, de ontwikkelaar van de game, geeft aan dat de vertraging van een van de grootste lanceringen van PS4-games van dit jaar is verschoven om logistieke redenen.

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

De game was op tijd klaar, maar andere problemen doken op. “Logistiek was het onmogelijk, we konden The Last of Us Part II niet naar tevredenheid lanceren”, zo klinkt het in een statement. “We willen ervoor zorgen dat iedereen de game op hetzelfde moment kan spelen. We doen alles wat binnen onze mogelijkheid ligt om iedereen de best mogelijke ervaring te laten beleven.” The Last of Us Part II is niet de enige game waarvan de releasedatum is uitgesteld.

Omdat veel games vertraging oplopen, is het mogelijk dat FIFA ook later dan eind september op de markt komt. Goal meldt dat november een reële optie is, daar dan ook de lancering van PlayStation 5 en Xbox Series X op het porgramma staan. Toen de kantoren van EA in Shanghai, Singapore, Seoul en Milaan werden gesloten vanwege het coronavirus, werden de werknemers gevraagd om vanuit huis te werken. Verschillende kantoren zijn inmieddels weer open. In maart had EA nog goede hoop dat de pandemie geen nadelige gevolgen zou hebben voor de game. “We verwachten geen grote veranderingen met betrekking tot onze games en service als gevolg van het feit dat onze teams vanuit huis moeten werken”, zo konk het destijds hoopvol.