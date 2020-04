NEC verwacht toptransfer naar buitenland: ‘Het is een unieke speler’

De kans is groot dat de wegen van Anthony Musaba en NEC gaan scheiden. Wilco van Schaik erkent dat de negentienjarige aanvaller van de Keuken Kampioen Divisie-club belangstelling van buitenlandse clubs geniet. De namen van Borussia Dortmund en VfB Stuttgart vielen al eerder en volgens de zaterdageditie van de Gelderlander heeft nu ook Olympique Marseille meer dan gemiddelde interesse in de voormalig jeugdspeler van Vitesse.

“Tijdens de winterstop hebben meerdere clubs bij ons geïnformeerd naar Anthony”, vertelt Van Schaik, algemeen directeur van NEC, zaterdag in gesprek met het regionale dagblad. “Die jongen heeft zich in korte tijd fantastisch ontwikkeld. Ik vind hem een unieke speler. Hij is bloedsnel, kan links en recht dribbelen, scoorde al negen keer. Dit seizoen zetten we vol in op de eigen jeugd. Wat nu gebeurt met Musaba is een bevestiging van onze visie.”

“Wij wachten nu af. Hij heeft nog een jaar een contract. We zitten in goede positie. We houden er ernstig rekening mee dat clubs zich voor hem gaan melden”, erkent Van Schaik. Vorig jaar december was Musaba op uitnodiging van de clubleiding van Borussia Dortmund reeds te gast in het stadion voor een eerste kennismaking. NEC deed in de voorbije jaren al buitenspelers als Alireza Jahanbakhsh, Anthony Limbombe, Arnaut Groeneveld en Jay-Roy Grot voor fikse bedragen van de hand.

Musaba kwam in de zomer van 2018 transfervrij over vanuit de jeugdopleiding van Vitesse. Vorig seizoen debuteerde hij al in de Keuken Kampioen Divisie en dit seizoen groeide hij uit tot een vaste waarde voor NEC. Hij kwam tot 25 competitieduels, waarvan 17 als basiskracht, en 7 doelpunten. Musaba revalideert momenteel van een enkelblessure die hij in februari opliep.