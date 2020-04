Mike te Wierik zit in hetzelfde schuitje als Hakim Ziyech

Niet alleen Hakim Ziyech vraagt zich af vanaf wanneer zijn transfer naar Engeland zal plaatsvinden. Mike te Wierik zit in hetzelfde schuitje als de spelmaker als Ajax: de verdediger annex captain van FC Groningen heeft al een contract tot medio 2023 met het Derby County van Phillip Cocu ondertekend. Dat gaat in vanaf 1 juli. Maar hoe werkt het als de competitie langer doorgaat in Nederland?

“Er is veel onduidelijkheid over. Ik las laatst dat het bij contracten die aflopen weer anders werkt dan bij een koop of verkoop van een speler”, vertelt Te Wierik zaterdag in gesprek met TC Tubantia. “Ik loop uit mijn contract. Dus het kan zijn dat ik na 1 juli niet voor FC Groningen kan uitkomen en niet voor Derby County. Het blijft gissen.” Hij piekert toch wel over hoe het nu verder moet. “Ik zou naar Engeland gaan om een huis te zoeken, maar dat kon niet. Ik heb veel contact met teammanager Adam. Hij kijkt voor me uit.”

“Alleen, heeft het al zin om een huis te huren? Moet ik al een auto regelen?”, zo vraagt Te Wierik zich openlijk af. “Meteen daarna lach ik erom, want zet het in perspectief en dan mag ik er niet eens over piekeren. Er is iets groots aan de hand, een ramp in de wereld. Alles verbleekt als je daaraan denkt.” Met zijn transfer naar the Rams komt voor de verdediger een droom uit. “Toen ik als jonge jongen bij Heracles kwam, droomde ik van een transfer naar Engeland. Ik ga dat nu dus echt meemaken. Het trainingscomplex van Derby… wow, dat is niveau Premier League.”

“Er liggen zeventien velden en er is een zwembad, niet normaal. Daar zeggen ze: eerst het gras, dan de rest. Echt, er is geen zwart sprietje te bekennen. Nederland is voetbalgek, Engeland ademt voetbal.” Hij gaat in de buurt wonen van ex-teamgenoot Joey Pelupessy. “Joey zei: ‘Wij moeten het hebben van inzet, loyaliteit en hard werken. Niet van groots talent, zoals Ziyech.’ Dat is zo en past in de Championship. Ik kijk er echt naar uit om daar te spelen.”