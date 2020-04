Tuttosport: Maurizio Sarri wil ex-Ajacied naar Juventus halen

Juventus mengt zich in de race om de handtekening van Arek Milik, zo verzekert Tuttosport zaterdag. Volgens het dagblad uit Turijn is de aanvaller van Napoli een alternatief voor Mauro Icardi van Internazionale en Gabriel Jesus van Manchester City. Het contract van de 26-jarige Milik met Napoli loopt over een jaar ten einde.

Milik maakte medio 2016 voor een bedrag van 35 miljoen euro de overstap van Ajax naar Napoli, waar hij als opvolger van Gonzalo Higuaín werd gepresenteerd. In Napels werkte hij samen met onder meer Maurizio Sarri, nu trainer van Juventus. Volgens de laatste berichten ziet Milik geen heil in een langer verblijf in het Stadio San Paolo en is hij niet van zins om een nieuwe overeenkomst met de club te ondertekenen.

Milik ligt goed in de markt: de Pools international werd eerder met AC Milan, Schalke 04 en Atlético Madrid in verband gebracht. Dat komt niet alleen door zijn contractuele situatie. Ook zijn moyenne in het shirt van Napoli mag er zijn: in bijna vier seizoenen tijd, waarin hij niet gevrijwaard was van blessureleed, maakte hij 46 doelpunten in 109 duels in alle competities.

Sarri zou een groot voorstander zijn van de komst van Milik naar Juventus, mede vanwege hun eerdere samenwerking én zijn ervaring in de Italiaanse competitie. De aanvaller speelde in totaal twee seizoenen voor Ajax: 47 doelpunten in 75 duels.