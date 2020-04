Andy van der Meijde: ‘Ik sloeg Joris Mathijsen direct knockout’

Andy van der Meijde reist tegenwoordig het hele land door met zijn nieuwe theatershow én zijn succesvolle YouTube-programma 'Bij Andy in de Auto'. De oud-voetballer werd in zijn jeugd bij Ajax elk seizoen kampioen en blikt nog altijd met weemoed terug op zijn jaren bij de Amsterdamse club. Het seizoen 1993/94 was zijn eerste jaar bij Ajax in de C1. “Een topteam en echt een goed elftal. We zijn vanuit de C1 samengebleven tot aan de A1. Elk jaar werden we kampioen en bij toernooien stonden we altijd in de finale.”

Alleen de namen van Serge van den Ban, Quido Lanzaat, Darl Douglas, Michael Lamey, Sander Keller en Pascal Heije zullen bij voetballiefhebbers een belletje doen rinkelen. Weinig teamgenoten haalden de top. “Douglas was de nummer 10 en Jerryl Tjon-En-Fa de linksbuiten. Marc Stuut stond altijd op het middenveld”, blikt Van der Meijde op de clubsite van Ajax terug op dat seizoen. “Stuutje was een bikkel én een slimmerik, hij heeft ook een rol gehad in de Ledenraad van Ajax. Jaymie Heesemans en Nicky Eelhart waren echte Amsterdamse mooiboys. Je hebt natuurlijk een beetje geluk nodig, maar ook doorzettingsvermogen is belangrijk. Ajax 1 was mijn doel en daar deed ik alles voor.”

De eerste wedstrijd van Van der Meijde voor Ajax is er een om nooit meer te vergeten. “Op een toernooi ging ik de linksback, Joris Mathijsen, telkens voorbij. Hij kon dat niet hebben en trok aan mijn haren. Ik sloeg hem vervolgens direct knockout. Mijn trainer, Günther de Haan, werd helemaal gek natuurlijk. Al die jongens keken me aan en vonden dat ik gek was. Ze dachten dat ik zo’n boer was uit Arnhem.” Met zijn kapsel, een matje, was Van der Meijde sowieso een opvallende verschijning. “Mensen wilden dat ik dat afknipte maar ik zei dat mijn kracht daarin zat. Zelfs bij de tegenstanders stond ik bekend als de jongen met het matje.”

Van der Meijde speelde in de jeugd van Vitesse 1892 alvorens hij naar Ajax overstapte. “Tijdens mijn testwedstrijd, samen met Michael Lamey en Jerryl Tjon-En-Fa scoorde ik direct vier keer", vervolgt de man die tweemaal de dubbel met Ajax veroverde. "Vanuit Arnhem ging ik alleen op en neer met de trein. Vijf keer per week reisde ik naar Amsterdam. Ik vond het zwaar, maar ik had er alles voor over. Alleen al het lopen met de Ajax-tas door Arnhem was geweldig, ik kreeg daar zo’n kracht van.”

Van der Meijde kan tal van anekdotes vertellen. Hij brak het been van een doelman van Newcastle United, ‘zo dol was ik’, hij ging op de vuist met teamgenoten en hij had zelfs een vechtpartij met een fysio. “Voor de wedstrijd was ik in de kleedkamer aan het etteren en schoot de bal in z’n gezicht. Daar zei hij natuurlijk wat van en toen viel ik hem aan. In het tweede werd ik ooit een keer gewisseld door Jan Olde Riekerink, daar was ik het mee oneens. Uit woede trapte ik tegen de waterzak aan en was Jan zeiknat.”