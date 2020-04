Zaterdag, 18 April 2020

Barcelona identificeert opvolger voor Gerard Piqué

Fenerbahçe heeft op dit moment vier kandidaten om de trainersfunctie volgend seizoen in te vullen. Marco Giampaolo, Eusebio Di Francesco, Laurent Blanc en Marc Wilmots staan op het lijstje van de clubleiding. (Sabah)

Als Julian Draxler naar Arsenal gaat, moet hij een salarisverlaging accepteren. Zijn weekloon van circa 138.000 euro per week bij Paris Saint-Germain is geen realistisch bedrag voor the Gunners. (Foot Mercato)

Barcelona heeft het oog laten vallen op Luiz Felipe. De Lazio-verdediger moet op termijn Gerard Piqué gaan vervangen en kost veertig miljoen euro. (Sport) De Lazio-verdediger moet op termijn Gerard Piqué gaan vervangen en kost veertig miljoen euro.

In navolging van Cagliari, AS Roma en Sassuolo houden ook AC Milan en Napoli Samuele Ricci in de gaten. De jonge ster van Serie B-club Empoli lijkt voor een transfer in de zomer te staan. (Diverse Italiaanse media)

Jadon Sancho staat in de belangstelling van Manchester United. De buitenspeler van Borussia Dortmund wil alleen naar Old Trafford als het team van manager Ole Gunnar Solskjaer verzekerd is van Champions League-voetbal. (Daily Express)