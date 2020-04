‘De heer Depay’ opnieuw onder vuur; KNVB ontvangt dringend verzoek

Memphis Depay is weer onder vuur komen te liggen vanuit een dierenwelzijnorganisatie. Eerder kreeg de aanvoerder van Olympique Lyon al een stortvloed aan kritiek over zich heen omdat hij op sociale media foto’s plaatste met een lijger, een kruising tussen een mannetjesleeuw en vrouwtjestijger. Vrijdagavond verscheen een videoclip van Depay waarin de lijgerwelp opnieuw te zien is. “We zijn teleurgesteld dat Depay de videoclip toch publiceerde mét de lijger, ondanks ons eerdere verzoek dit niet te doen”, schrijft World Animal Protection op de website.

Organisaties hoopten dat de lijger niet te zien was in de videoclip omdat Depay zich eerder had omschreven als een dierenvriend. “Door met het welpje op de foto te gaan en hem te gebruiken in een videoclip, creëer je het idee dat het oké is om dieren zo te gebruiken”, reageert een woordvoerder. “Juist als boegbeelden zoals Memphis Depay zich met zo’n dier laat portretteren, kan het idee ontstaan dat dit heel normaal is. Dit moet je daarom niet willen promoten.”

De KNVB heeft deze week een brief ontvangen van World Animal Protection, Stichting SPOTS en Stichting AAP met het verzoek om er bij voetballers op aan te dringen interactie met wilde dieren te vermijden. “In Nederland is contact met en gebruik van wilde zoogdieren in optredens, zoals in deze clip van de heer Depay, streng verboden. Dit is blijkbaar ergens opgenomen waar dit nog mag. Maar wereldwijd geldt: wilde dieren horen in het wild. Alles dat hun welzijn schaadt, moet je ook zeker niet willen promoten.”