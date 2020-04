Faber wil streep onder Eredivisie-seizoen: ‘Het lijkt wel tien jaar geleden’

Ernest Faber hoopt en verwacht dat hij zijn laatste wedstrijd als hoofdtrainer van PSV heeft meegemaakt. De coach zegt in een interview met het Eindhovens Dagblad dat hij volledig achter het standpunt van de clubleiding staat: Faber wil een streep onder het huidige Eredivisie-seizoen. De interim-coach wordt na deze jaargang opgevolgd door Roger Schmidt en keert zelf terug naar de jeugdopleiding van de Eindhovenaren.

Op 8 maart stond Faber voor het laatst langs de lijn bij een wedstrijd van PSV. Op bezoek bij FC Groningen werden drie punten gepakt door een 0-1 overwinning. “Het lijkt wel tien jaar geleden inderdaad”, zegt Faber in gesprek met het regionale dagblad. “Alles is zo snel veranderd daarna. We zaten nog volop in onzekerheid, al bekroop velen toen al een naar gevoel. Je mocht ineens geen handen meer schudden en bij een aantal dingen was het al volop improviseren. Maar toch, de beleving van een echte wedstrijd en je compleet willen focussen op winnen en het bereiken van Europees voetbal was er nog. De dagen daarna is alles in een razend tempo gegaan.”

Faber houdt er rekening mee dat de coronacrisis nog lang niet voorbij is. “Of ik wel of geen trainer van PSV ben als we weer kunnen voetballen, is helemaal niet belangrijk. Mijn huidige opdracht bij PSV loopt tot 15 mei en ik pas me gewoon aan de omstandigheden aan”, zo legt hij uit. “Gaan we weer voetballen en heeft de club me nodig, dan sta ik er als het nodig is. Begint Roger Schmidt eerder of gaan we later voetballen, dan richt ik me met alle liefde en plezier weer op onze academie. Een baan waar ik me heel prettig bij voel en bewust voor had gekozen, maar nu moest ik de club een tijdje op een andere plek helpen.”

De oud-verdediger vindt het belangrijk dat er voor iedereen snel duidelijkheid komt. “Onzekerheid maakt onrustig en voelt niet goed. Helaas hebben we het zelf niet in de hand. We moeten afgaan op de deskundigen en vertrouwen houden in de toekomst. Ik sta volledig achter het standpunt van de PSV-directie, die vindt dat de Eredivisie dit seizoen niet moet worden uitgespeeld”, aldus Faber, die niet weet wanneer de bal weer kan gaan rollen. “Er kunnen ook weer nieuwe tegenslagen komen, zo lijkt het. We moeten daar rekening mee houden, ons niet te snel rijk rekenen en overhaasten heeft sowieso geen zin. Het is veel fijner om straks weer met een vrij gevoel te kunnen voetballen. Dat moment zullen anderen voor ons bepalen.”