Ajacied had overgewicht bij transfer naar AS Roma: ‘Ik at wat ik wilde’

Christian Chivu maakte in 1999 de overstap van Universitatea Craiova naar Ajax en was in die tijd nog niet serieus bezig met zijn voeding. Ook in Amsterdam hield hij er geen gezonde levensstijl op na en dat gold ook voor een aantal van zijn ploeggenoten. Ook toen hij een transfer naar AS Roma had afgedwongen ging de knop nog niet om en kwam hij met overgewicht aan in Italië.

“Bij Ajax had ik een beetje overgewicht, omdat ik at wat ik wilde”, vertelt Chivu op Instagram. “Het was vooral een kwestie van gewoonte. Als je twintig jaar bent en alleen thuiszit, eet je natuurlijk niet alleen gezonde dingen. Als we 's avonds moesten spelen, lunchten Zlatan Ibrahimovic en ik vaak bij de Chinees. Als snack at ik dan een broodje met spek en veel mayonaise.”

Ondanks zijn ongezonde levensstijl blonk hij uit bij Ajax en verdiende hij in 2003 een transfer naar AS Roma, dat achttien miljoen euro voor hem betaalde. De peperdure aankoop kwam met anderhalve kilo overgewicht aan bij zijn nieuwe werkgever. “Tijdens de zware voorbereiding stelde ik mezelf de vraag: hoe heeft dit kunnen gebeuren?” Roma stelde een dieet voor hem samen en daar plukte Chivu de vruchten van. “Het is jammer dat ik pas zo laat ben begonnen met dat programma, omdat ik ontdekte dat enkele fysieke problemen die ik heb gehad door een overtallige vetmassa waren gekomen.”

Chivu droeg in totaal vier jaar lang het shirt van AS Roma en maakte in de zomer van 2007 een transfer naar Internazionale. Daar kwam hij Wesley Sneijder tegen, met hij kende vanuit zijn tijd bij Ajax. “Het was voor mij het makkelijkst om met Sneijder te spelen. Ik kende zijn bewegingen en hij kende mijn kwaliteiten. We vertrouwden elkaar. Dan lijkt het op televisie soms makkelijk."