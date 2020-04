Premier League mikt op hervatting onder extreme omstandigheden

Tijdens een vergadering met alle Premier League-clubs is duidelijk geworden dat een hervatting van de competitie voorlopig niet realistisch is. In het beste scenario gaat de Engelse topcompetitie op 8 juni weer van start. Er is nog altijd hoop om het seizoen tot een goed einde te brengen, maar er zal rekening gehouden moeten worden met extreme maatregelen.

De twintig Premier League-clubs waren vrijdag allen vertegenwoordigd tijdens een videogesprek, waarin verschillende modellen werden gepresenteerd om het huidige seizoen af te maken. Er werd gesproken over voetballen in de maanden juni, juli en augustus, al werd benadrukt dat er pas gedacht kan worden over een hervatting van de competitie wanneer de overheid groen licht geeft.

Alle clubs moeten nog negen of tien wedstrijden spelen. De resterende duels zullen in een periode van circa vijf weken gespeeld moeten worden. Eerder opstarten dan 8 juni lijkt onmogelijk, daar de overheid afgelopen donderdag heeft aangegeven dat de huidige lockdown in Engeland nog drie weken van kracht zal zijn, tot aan 7 mei. Mochten clubs na die datum weer in training mogen, dan zou Premier League-voetbal aan het begin van juni mogelijk moeten zijn.

De trainingen in aanloop naar de hervatting van de competitie zullen er anders uit komen te zien. Onder bijzondere omstandigheden zullen de spelers weer wedstrijdfit moeten raken. Zo zou het volgens Sky Sports een optie zijn voor spelers om in trainingstenue naar de club te rijden, zodat er in de kleedkamer zo weinig mogelijk contact is met ploeggenoten. Wedstrijden zullen gespeeld worden in lege stadions, terwijl de spelers, trainers en arbitrage getest zullen worden op het coronavirus.

Deze protocollen kunnen mogelijk worden wanneer meer testen op het virus beschikbaar worden voor een groter publiek. Sinds 13 maart wordt er niet meer gevoetbald in de Premier League en er staan nog 92 competitiewedstrijden op het programma. Op 1 mei staat een volgende vergadering op het programma en dan zal de situatie opnieuw besproken worden. De UEFA wil graag dat de competities voor augustus zijn afgerond.