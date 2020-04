Ferguson verbrak gouden United-regel bij aantrekken Saha in 2004

Sir Alex Ferguson stond tussen 1986 en 2013 aan het roer bij Manchester United en haalde in die periode een groot aantal spelers naar Old Trafford. De Schotse oud-trainer was zelf verantwoordelijk voor het spelersbeleid en betrok zijn selectie vrijwel nooit bij het aantrekken van nieuwe spelers. Voor de komst van Louis Saha verbrak hij echter zijn eigen regels, daar hij graag van zijn selectie wilde weten hoe zij over de spits dachten.

Saha had als speler van Fulham veel indruk gemaakt op Ferguson. In het seizoen 2003/04 had hij in de eerste seizoenshelft al dertien keer gescoord namens de club uit Londen. Manchester United had met Ruud van Nistelrooy en Diego Forlán slechts twee echte aanvallers in de selectie en Ferguson kon dus wel een aanvallende impuls gebruiken. “Sir Alex vroeg ons als spelers nooit of we een speler moesten halen. Bij ons won hij nooit informatie in over spelers die hij wilde aantrekken”, vertelt Gary Neville bij Sky Sports.

“Maar toen we in de FA Cup tegen Fulham speelden, vroeg hij aan ons als verdedigers of we Louis Saha moesten halen”, vervolgt Neville. “We zeiden allemaal meteen ‘ja’.” Saha kwam uiteindelijk in de winterse transferperiode van 2004 voor een bedrag van ruim achttien miljoen euro over van Fulham. In het shirt van the Red Devils won hij twee keer de Premier League en de Champions League in 2008. “Ik kan me nog het seizoen herinneren waarin hij samen met Wazza (Wayne Rooney, red.) speelde. Dat was echt ongelofelijk, die twee waren geweldig samen.”

“Louis was simpelweg een briljante speler. Hij bezorgde me als speler van Fulham werkelijk nachtmerries. Hij niet alleen, want ook Luis Boa Morte was geweldig”, aldus Neville, die wordt aangevuld door Jamie Garragher: “Ik ben Saha tegengekomen in de wedstrijden tegen Everton en Manchester United. Op bepaalde aspecten van het spel was hij de beste spits van de competitie.”