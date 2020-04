Vrijdag, 17 April 2020

Barcelona werkt aan spectaculaire terugkeer

AS Monaco telde in januari achttien miljoen euro neer voor Aurélien Tchouaméni, maar lijkt de defensieve middenvelder te gaan verhuren. Een van de clubs die Tchouaméni graag zou binnenhengelen, is Torino. (La Gazzetta dello Sport)

Fiorentina heeft een nieuw plan uitgewerkt om Leonardo Spinazzola over te nemen van AS Roma. De club uit Florence hoopt dat Roma bereid is mee te werken als Cristiano Biraghi de tegenovergestelde weg bewandelt. (La Nazione)

Barcelona ziet een terugkeer van Thiago Alcántara wel zitten. De middenvelder, momenteel met Bayern München in gesprek over een contractverlenging, staat ook in de belangstelling van Juventus. (Diverse Spaanse media)

Liverpool heeft bij Internazionale navraag gedaan naar Marcelo Brozovic. De middenvelder heeft een afkoopsom van zestig miljoen euro en is met zijn club in gesprek over een nieuw contract. (Daily Express)

Real Madrid heeft Éder Militão laten weten dat de club hem komende zomer niet wil verkopen. Hoewel Zinédine Zidane zijn twijfels over de verdediger zou hebben, komt hij nog voor in de plannen van de club. (Marca)