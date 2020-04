‘Op mijn dochters graf: Yan Valery van Southampton is een moordenaar’

Yan Valery wordt vrijdag op Twitter ernstig in verlegenheid gebracht door zijn ex-vriendin Sian Brown. Volgens de Engelse vrouw heeft de Frans-Tunesische verdediger van Southampton haar gedrogeerd tijdens haar zwangerschap en dientengevolge overleed hun dochtertje direct na geboorte. "Mij is een geheimhoudingsverklaring gestuurd waarin staat dat ik hier niet over mag praten, maar ik laat hem niet wegkomen zonder dat er recht wordt gedaan aan zijn eigen dochter", zo opent Brown haar statement.

De 21-jarige Valery werd in 2015 door Southampton opgenomen in de jeugdopleiding, dat hem uit wegplukte bij Stade Rennes. In 2018 maakte hij zijn officiële debuut voor de Premier League-club en in die tijd kreeg de rechtsback een korte relatie met Sian Brown. "Daaruit kwam eind 2018 een zwangerschap", schrijft de vrouw. "Begin 2019 vroeg hij me om abortus te ondergaan en ik weigerde dat. Toen ik twintig weken zwanger was, kocht Yan op internet een abortuspil. Zonder dat ik het wist heeft hij die in mijn glas water gestopt dat hij voor me pakte toen ik over de baby kwam praten. Kort nadat ik het glas water op had en pijn voelde, gaf hij dit zelf toe."

De toegediende abortuspil veroorzaakte ernstige complicaties bij het ongeboren kind. "Ik heb direct een scan laten maken, waaruit bleek dat mijn dochter hartproblemen had. Voordat ik die abortuspil toegediend had gekregen, waren die problemen er niet. Die pil kan alleen gebruikt worden tot tien weken in de zwangerschap. Ik was al twintig weken zwanger, waardoor de pil mijn dochter niet doodde, maar het veroorzaakte wel fatale afwijkingen in haar hart."

Bij de geboorte van het meisje traden daardoor direct problemen op. "Toen ze geboren werd, daalde haar hartslag enorm. Ze hebben haar meer dan een uur proberen te reanimeren, maar ze slaagden er gewoonweg niet in om haar hart normaal te laten kloppen. Toen is besloten dat ik haar mocht vasthouden, waarna ze vredig stierf in mijn armen. Ze heeft twee uur gevochten, maar is uiteindelijk overleden aan hartcomplicaties. En voordat ik gedrogeerd werd heb ik diverse echo's gehad waaruit bleek dat haar hart en de hartkamers goed waren."

Brown is nu van plan om Valery voor de rechter te slepen. "Mijn dochters naam was Hera. Yan kwam niet naar de begrafenis, hij reageerde juist blij toen hij in een attractiepark in Frankrijk hoorde dat ze dood was. Maar ik zal niet rusten totdat Yan Valery berecht wordt voor wat hij zijn eigen dochter heeft aangedaan. Hij is een moordenaar. De waarheid komt uiteindelijk altijd naar boven."