Kieft: ‘Als hij wat dynamischer wordt, is hij een goede vervanger voor Ziyech’

Wim Kieft hoopt dat Calvin Stengs en Myron Boadu ervoor kiezen om nog een seizoen bij AZ te blijven. In zijn column voor De Telegraaf schrijft de oud-international dat AZ volgend seizoen opnieuw zal meedoen om de titel in de Eredivisie, mits de club erin slaagt om de selectie bij elkaar te behouden, en met de ervaring die beide spelers volgend seizoen opdoen kunnen ze volgens Kieft een mooiere transfer verdienen dan ze nu nog 'voor mogelijk' houden.

Kieft noemt het duo van AZ 'veelbelovend' en vraagt zich in zijn column af hoe Stengs en Boadu de stop van de Eredivisie beleven. De huidige situatie brengt 'een hoop onzekerheid' met zich mee, zo weet hij. "Zulke bovengemiddelde talenten zullen zich toch afvragen wat de toekomst gaat brengen. Blijven ze bij AZ, vertrekken ze, komen er grote clubs langs, hoe ontwikkelt de transfermarkt zich als clubs minder te besteden krijgen en meer van dat soort vragen. Er spoken allerlei scenario’s door de hoofden van die jongens", legt Kieft uit.

Een van de vragen is bijvoorbeeld of Ajax van plan is om werk te maken van de komst van Stengs. De regerend kampioen en huidig koploper wordt vaak genoemd als vervolgstap voor Stengs, maar het is onduidelijk of er sprake is van concrete interesse. "Als hij wat dynamischer wordt in zijn spel, dan is Stengs in principe een goede vervanger voor Hakim Ziyech. Maar kan hij het niveau en vooral de druk van het spelen bij Ajax nu al aan? Zo’n vraag zal Stengs zichzelf ook stellen", denkt Kieft.

"Opportunistisch gedacht, zeg ik: plak er alle twee nog een jaartje Alkmaar aan vast", luidt de conclusie van de oud-international. "Voor de liefhebbers, voor AZ en voor de spelers zelf." Kieft stipt aan dat AZ dit seizoen 'prima' presteert in de strijd om het kampioenschap. Hij voorspelt dat AZ volgend seizoen weer meedoet om de titel, als het de sleutelspelers binnenboord houdt. "Met een eventueel kampioenschap, een jaar extra ontwikkeling in de Eredivisie, Champions League of Europa League en een Europees kampioenschap met Oranje kunnen spelers als Stengs en Boadu medio 2021 wellicht een veel grotere stap maken dan ze nu voor mogelijk houden."