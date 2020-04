Vincent Janssen sneert naar Eredivisie: ‘Het niveau is hier gewoon hoger’

Vincent Janssen heeft het uitstekend naar zijn zin in Mexico. De spits van CF Monterrey werd in december voor het eerst in zijn leven landskampioen en vertelt tegenover VTBL dat het niveau in de Liga MX hoog ligt. "Het is beter dan de Eredivisie, dat is in ieder geval mijn mening", aldus de zeventienvoudig Oranje-international.

Janssen, die afgelopen zomer voor negen miljoen euro werd overgenomen van Tottenham Hotspur, geldt bij Monterrey als belangrijke basiskracht: de 25-jarige aanvaller maakte tot nu toe 11 goals in 28 officiële wedstrijden voor de Mexicaanse topclub. "Ik heb het goed naar mijn zin", zegt Janssen. "Ik heb al veel mooie ervaringen mogen meemaken de afgelopen tijd. Om dan in Mexico na vijf maanden mijn eerste kampioenschap mee te maken was wel iets speciaals."

Het niveau in Mexico ligt volgens Janssen dus hoger dan in Nederland, waar hij in het seizoen 2015/16 met 27 doelpunten voor AZ topscorer van de Eredivisie werd. "Het is een hele goede competitie. Je hebt hier heel veel internationals die uit deze regio komen van de wereld. Er zijn maar één of twee Europese spelers, waaronder ik. Het is gewoon een heel andere manier van voetballen, maar er is heel veel kwaliteit."

"In ons team zijn veel internationals uit Mexico, Colombia en Argentinië", zegt Janssen, die daarmee doelt op Mexicaans internationals als Jesús Gallardo en Carlos Rodríguez en bijvoorbeeld Dorlan Pabón uit Colombia. "Het is niet altijd het voetbal wat wij in Nederland gewend zijn. Er zijn heel veel fysieke jongens en het spel gaat snel op en neer. Er komen daardoor ruimtes."

Over zijn eigen prestaties bij Monterrey is Janssen tevreden. "Ik heb mijn steentje bij kunnen dragen en ik was best belangrijk voor het team, ook in de play-offs. Het was heel fijn om dat weer te voelen", zo doelt de centrumspits op zijn verblijf bij Tottenham, dat uitliep op een grote teleurstelling. The Spurs maakten in 2016 liefst 22 miljoen euro aan AZ, maar Janssen wist vanaf het begin niet te imponeren in Londen.

"Het was bij Tottenham niet de periode waarop ik hoopte. Als 22-jarige jongen van AZ was dit een geweldige stap, maar ik heb daar niet de minuten gemaakt die ik had verwacht. Ook heb ik mijn niveau daar niet gehaald. Uiteindelijk wil je weer lekker spelen, voetballer zijn en gewaardeerd worden.” Janssen kwam in totaal tot 42 wedstrijden voor Tottenham, waarin hij tot 6 goals kwam. In het seizoen 2017/18 speelde hij een jaar op huurbasis bij Fenerbahçe, waar hij goed was voor 5 treffers in 19 duels.