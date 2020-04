Van der Gijp kraakt top 50 van Voetbal International: ‘Het is bezopen’

René van der Gijp begrijpt er niets van dat Mino Raiola in Voetbal International door mensen uit de voetbalwereld uitgeroepen is tot de meest invloedrijke persoon in het voetbal. De analist haalde vrijdag in Veronica Inside hard uit naar de zaakwaarnemer van onder meer Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba en Matthijs de Ligt.

Voetbal International vroeg aan spelers, trainers, bestuurders en zaakwaarnemers om (anoniem) een top tien te maken van de Nederlanders die in hun ogen het meest invloedrijk zijn in de voetbalwereld. Daaruit rolde een top 50, waarin Raiola op één staat, gevolgd door Ronald Koeman en Johan Cruijff. "Als jij Mino Raiola op één zet, dan ben je niet goed bij je hoofd. Die man heeft geen enkele bijdrage aan het voetbal geleverd", zegt Van der Gijp over het lijstje.

"Als het gaat om invloed heb je Johan Cruijff, Willem van Hanegem, Rinus Michels, Leo Beenhakker, Guus Hiddink ... Ik bedoel: je gaat toch geen zaakwaarnemer die geen enkele bijdrage aan het Nederlands voetbal heeft geleverd op één zetten? Gewoon nul bijdrage, gewoon niks. Zaakwaarnemers geven toch niets terug aan het voetbal? Het is bezopen", aldus Van der Gijp, die vervolgens tafelgenoot Johan Derksen, die zelf op plek elf staat in de top 50, met zich mee krijgt.

"Een zaakwaarnemer is een parasiet van het betaald voetbal", vindt Derksen. "Die profiteren toch alleen maar? Het betaald voetbal betaalt een vermogen aan zaakwaarnemers. Ze vertegenwoordigen een speler." Derksen kan zich in het algeheel sowieso niet vinden in de top 50 van Voetbal International. "Er zitten namen bij van mensen die achter de schermen werken, die ik bijvoorbeeld niet ken. En Louis van Gaal op negen. Ja, daar zal Louis ook niet tevreden mee zijn, hè?", grapt Derksen.