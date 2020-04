‘Als Aubameyang ongelukkig is bij Arsenal, dan snap ik wel waarom’

De toekomst van Pierre-Emerick Aubameyang is voorlopig een groot vraagteken. De spits van Arsenal beschikt over een contract tot de zomer van 2021 en wordt deze week door media in Spanje in verband gebracht met Real Madrid. Dimitar Berbatov zou het wel begrijpen als de dertigjarige Gabonees kiest voor een vertrek: de oud-aanvaller van onder meer Tottenham Hotspur en Manchester United vermoedt dat Aubameyang nog graag op jacht gaat naar grote prijzen.

Aubameyang speelt sinds januari 2018 voor Arsenal, nadat hij voor 63,75 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund. Met the Gunners wist hij nog geen enkele prijs te pakken. Sinds zijn komst werd Arsenal runner-up in de toernooien om de EFL Cup (2017/18) en de Europa League (2018/19), maar echt zilverwerk bleef vooralsnog uit. Een persoonlijke prijs won Aubameyang wel, toen hij vorig seizoen met 22 doelpunten gedeeld competitietopscorer werd. In de huidige jaargang staat de teller op 17 treffers in 26 duels.

Berbatov erkent in gesprek met Betfair dat de international een sleutelspeler is geworden voor Arsenal. Zijn vertrek zou een 'enorme klap' zijn voor de club, aldus Berbatov. "Wat mij betreft moeten ze er alles aan doen om hem voor de club te behouden. Bij zowel Borussia Dortmund als Arsenal heb ik hem scherp gevolgd. Met zijn snelheid, zijn bewegingen op het veld en zijn scorend vermogen is het een fantastische speler. Hij is enorm belangrijk voor de ploeg, dus moeten ze er alles aan doen om zijn contract te verlengen."

Deze week schreef Sport dat Aubameyang zijn zaakwaarnemer de opdracht heeft gegeven om op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever. Real Madrid heeft oren naar zijn komst en zou bereid zijn om Luka Jovic in de deal te betrekken, na diens teleurstellende eerste seizoen in het Santiago Bernabéu. De grootmacht uit LaLiga is op zoek naar een spits die Karim Benzema kan ondersteunen, of vervangen bij een druk speelschema. De sportkrant berichtte verder over de interesse van Barcelona, Internazionale, Manchester United en Paris Saint-Germain. Berbatov heeft gehoord dat Aubameyang schijnbaar uit is op een transfer.

"Je zult Aubameyang zelf moeten vragen of hij gelukkig is bij Arsenal", geeft de voormalig technicus uit Bulgarije aan. "Als hij dat niet is, dan kan ik wel begrijpen waarom niet. Voetbal draait om het winnen van prijzen. En we weten allemaal dat Arsenal aantrekkelijk voetbal speelt, maar aan het eind van de rit vaak met lege handen achterblijft. Dat kan voor een speler heel frustrerend zijn. Barcelona en Real Madrid zijn de favorieten om hem vast te leggen, en dat zijn clubs die het hoofd van een speler op hol kunnen doen slaan."

Toch sluit Berbatov niet uit dat Aubameyang kiest voor een langer verblijf in Londen. Zelf speelde hij tussen 2006 en 2008 voor Tottenham Hotspur, en Berbatov weet dat het leven als voetballer in de Engelse hoofdstad aantrekkelijk is. "De manier van leven, de beleving van het voetbal, zijn ploeggenoten en het leven dat zijn familie in Londen heeft, kunnen allemaal redenen zijn om te blijven. Er gaat weinig boven een leven als profvoetballer in Londen, zeker als je voor een grote club als Arsenal speelt. Het enige wat hij nog mist, zijn prijzen."