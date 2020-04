De Jong doet Mikky Kiemeney plechtige belofte; Perez grapt om Mark Rutte

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Frenkie de Jong vierde vrijdag de 22ste verjaardag van zijn vriendin Mikky Kiemeney. De middenvelder deed zijn liefje via Instagram een belofte: I will always have your back.





Kenneth Perez grapte deze week via Instagram over minister-president Mark Rutte. Rutte had zich tijdens een coronadebat afgevraagd ‘hoe je een aftrap over 1,5 meter gaat doen’ op het voetbalveld, hetgeen tot een grapje van Perez leidde: ‘De minister-president heeft een tijdje geen aftrap bij voetbal gezien.’





Wout Weghorst maakte vrijdag de geboorte van zijn dochtertje Lucie Mary Jo wereldkundig. De spits had al een dochter met zijn parnter Nikki Van Esch.





Ruud Gullit blijft tijdens de coronacrisis het liefst thuis, maar de oud-international fietste deze week nog wel een stukje met zijn partner Karin de Rooy.





Royston Drenthe geeft vrijwel dagelijks een sportieve update via Instagram. Het atletisch vermogen van de linkspoot is inmiddels indrukwekkend te noemen.





Ook Mesut Özil en Cesc Fàbregas werkten zich vrijdag in het zweet. Özil hing in de achtertuin aan de gewichten, terwijl Fàbregas thuis op de loopband stond.





Erik Pieters vermaakte zich vijdag met zijn paard, terwijl Julian Weigl een wandeling maakt met zijn hond.





Pieters had een dag eerder overigens een shape update gegeven via Instagram.





Evgeniy Levchenko is tijdens de coronacrisis aan het verbouwen geslagen.





De supporters van Fenerbahçe hebben intussen maatregelen genomen zodat het standbeeld van clubicoon Alex de Souza niet besmet raakt met het coronavirus.





Bij Bayern München is men inmiddels weer in kleine groepjes begonnen met trainen. Joshua Zirkzee vermaakte zich deze week met een potje voetbaldarts.





David Silva bekeek vrijdag de EK-wedstrijd van Spanje uit 2008 tegen Italië. De Spanaarden wonnen het kwartfinaleduel na strafschoppen en pakten uiteindelijk de EK-titel.