‘Rebelse Samir Nasri geeft geen gehoor aan orders en is onvindbaar’

De samenwerking tussen Samir Nasri en Anderlecht komt mogelijk na acht schamele officiële duels alweer ten einde. La Dernière Heure meldt vrijdag dat de Belgische topclub geen idee heeft waar de Franse aanvaller zich momenteel bevindt en er ook niet in slaagt om contact met hem te krijgen.

Vanwege de coronacrisis moest Anderlecht de trainingen op het eigen complex in Neerpede staken, maar Paars-Wit gaf zijn voetballers wel een schema mee om thuis de conditie op peil te houden. Anderlecht vroeg de spelers hun resultaten daarvan vervolgens weer met de club te overleggen, maar Nasri liet niets van zich horen. Ook de mogelijkheid om de trainingen op vrijwillige basis te hervatten op de club, zoals enkele spelers sinds maandag weer doen, liet de 41-voudig international schieten.

Anderlecht weet niet waar de 32-jarige Nasri zich momenteel bevindt, al melden bronnen aan La Dernière Heure dat de aanvallende middenvelder annex vleugelspits in Dubai is. Nasri werd deze zomer transfervrij opgepikt door Anderlecht, nadat zijn dienstverband bij West Ham United tot een einde was gekomen. Begin oktober raakte de ex-aanvaller van Arsenal en Manchester City geblesseerd aan zijn lies en hij kwam sindsdien niet meer in actie voor Anderlecht. In totaal speelde hij 530 minuten, waarin hij 2 keer scoorde.

De Belgische topclub heeft de optie om het aflopende contract van Nasri te verlengen, maar de kans dat dat zal gebeuren is erg klein. Afgelopen zomer kwam de technicus op voorspraak van speler/trainer Vincent Kompany, die met hem samenspeelde bij Manchester City, naar Brussel. Belgische media noemden het aantrekken van Nasri al eerder een mislukking en vermoeden dat de Fransman zinspeelt op een lucratief contract bij een club in het Midden-Oosten.