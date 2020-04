Liverpool-fans wachten al dertig jaar en houden hun hart vast

Na dertig jaar leek Liverpool ein-de-lijk een nieuwe landstitel binnen te halen. De voorsprong was immens en er waren nog maar twee overwinningen nodig om de titel veilig te stellen toen opnieuw het noodlot toesloeg: ditmaal in de vorm van de coronacrisis. In deze documentaire blikken fans, oud-spelers en journalisten terug op het afgelopen seizoen en beschouwen ze de huidige problematiek. Hoe lang moeten de fans van Liverpool nog wachten?

