‘Ismaïl Aissati kan verrassende rentree in de Eredivisie maken’

Ismaïl Aissati hoopt vanaf volgend seizoen weer actief te zijn in de Eredivisie, zo verzekert Fotomac vrijdag. Volgens de Turkse sportwebsite is de aanvallende middenvelder van Denizlispor al in gesprek met zijn voormalige club FC Twente over een zomerse overgang.

De 31-jarige Aissati speelt sinds januari 2018 voor Denzlispor, eerst in de tweede Turkse competitie en sinds het huidige seizoen in de Süper Lig. Aissati stond in 25 van de 26 gespeelde wedstrijden op het veld en geldt dus als gewaardeerde basiskracht bij de club, maar de tweevoudig Marokkaans international zet volgens Fotomac desalniettemin in op een vertrek naar Nederland. Aissati heeft nog een contract tot medio 2021 en zal daarom een kleine transfersom moeten opbrengen voor Denizlispor.

Technisch directeur Ted van Leeuwen van FC Twente heeft wel oren naar Aissati, zo klinkt het. De nummer tien speelde werd in het seizoen 2006/07 een half jaar door PSV uitgeleend aan de Tukkers en maakte toen een uitstekende indruk. In het jaar daarna slaagde Aissati er niet in om bij PSV definitief door te breken, waarna de kersvers aangestelde Ajax-trainer Marco van Basten hem in 2008 naar Amsterdam haalde.

Ook bij Ajax wist Aissati zijn belofte nooit echt in te lossen. In het seizoen 2010/11 speelde de middenvelder een jaar op huurbasis bij Vitesse, om in 2012 definitief de deur dicht te slaan bij Ajax en voor Antalyaspor te tekenen. Weer twee jaar later vertrok Aissati naar het Russische Terek Grozny, om in 2016 weer een jaar voor Antalyaspor te gaan spelen. Via tweedeklasser Balikesirspor kwam Aissati in 2017 bij Denizlispor terecht, waar hij dus inmiddels bijna drie seizoenen heeft gespeeld.