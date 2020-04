‘Matthijs de Ligt doet sommige dingen beter dan ik deed en andersom’

Matthijs de Ligt maakte afgelopen zomer de gang van Ajax naar Juventus en de Oranje-international is daarmee in dezelfde competitie terechtgekomen als waarin Jaap Stam een jaar of tien geleden furore maakte. De oud-verdediger van Lazio en AC Milan is nog altijd een volger van de Serie A en is dus ook goed op de hoogte van de prestaties van De Ligt in Turijn.

“Hij maakt een goede indruk op mij, hij heeft zich de afgelopen paar maanden echt laten gelden. Hij heeft wat kritiek gekregen, maar zijn moeilijkheden aan het begin waren ingegeven door het feit dat hij zich moest aanpassen aan een andere manier van spelen. Matthijs speelt op jonge leeftijd bij een geweldige club, met geweldige spelers en veel meer druk”, vertelt Stam in gesprek met TuttoJuve. “Daarbovenop komt nog eens dat hij hele andere tegenstanders tegenkomt in Italië dan in Nederland het geval was. Juventus heeft veel geld in hem geïnvesteerd en velen denken dat er te veel voor hem betaald is, maar je moet ook kijken naar de groei die deze jongen al doorgemaakt heeft. Wat mij betreft doet hij het enorm goed.”

Het verbaast Stam niet dat De Ligt het in eerste instantie moeilijk had bij zijn nieuwe club: “Hij ging naar een nieuwe competitie en naar een topclub, hij had het makkelijker in Nederland omdat de tegenstanders daar van een lager niveau waren.” De Ligt laat volgens zijn voorganger echter zien over veel zelfvertrouwen te beschikken: “Hij is een intelligente jongen, op en naast het veld. Hij wil dingen leren en je kan zien dat hij het altijd beter wil doen. Dat is een goede kwaliteit om te hebben. Hij moet wel zorgen dat hij Italiaans gaat leren, aangezien het belangrijk is om met je ploeggenoten te kunnen communiceren.”

De twintigjarige stopper heeft met Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini twee medespelers van naam en Stam geeft aan dat De Ligt goed naar de routiniers moet luisteren: “Zij zijn op hun positie de besten van de Serie A. Bonucci was toen hij naar AC Milan ging ook niet de speler die hij bij Juventus was, dus je kan zien dat niet alleen de jongeren zich aan moeten passen als zij naar een andere club gaan. Hun band is enorm belangrijk, omdat ze hem kunnen leren wat hij moet doen, hoe hij moet verdedigen en hoe de defensie bij elkaar moet blijven. De verdedigende aanpak is hier meer op het team gericht dan in Nederland, waar je vaak een-tegen-een staat.”

De Ligt speelt inmiddels net als Stam deed in het Nederlands elftal en is met zijn verhuizing richting de Serie A ook op dat gebied in de voetsporen van zijn illustere voorganger getreden. Toch wil Stam De Ligt nog niet als zijn ‘erfgenaam’ omschrijven: “Om eerlijk te zijn weet ik niet of hij hetzelfde is als ik. Als ik naar sommige van zijn kwaliteiten kijk zou ik ‘ja’ zeggen. Er zijn overeenkomsten, maar niet alles is hetzelfde. Hij doet sommige dingen beter dan ik deed en andersom, het is moeilijk om onder woorden te brengen, maar hij is niet helemaal hetzelfde als ik. Ik kan echter wel toevoegen dat hij in sommige dingen op mij lijkt.”