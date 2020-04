Chelsea kaapte Mourinho voor neus competitiegenoot weg: ‘Er was een akkoord’

Liverpool was in 2004 dicht bij het aantrekken van José Mourinho, die werd gezien als de ideale opvolger van Gérard Houllier op Anfield. De onderhandelingen waren al in volle gang, totdat zaakwaarnemer Jorge Mendes Chelsea inlichtte over de mogelijkheid om Mourinho naar Londen te halen. De Portugese oefenmeester sloeg Liverpool uiteindelijk over en besloot in te gaan op het vorstelijke aanbod van eigenaar Roman Abramovich bij Chelsea.

Jorge Baidek, een voormalig adviseur van Mourinho, kijkt in het boek Mourinho: Behind the Special One, from the origin to the glory, geschreven door de Franse journalist Nicolas Vilas, terug op de gebeurtenissen van zestien jaar geleden. "Mourinho had naar Liverpool moeten gaan. Er was destijds al een overeenkomst met uitvoerend directeur Rick Parry. Ze vroegen ons tijdens het gesprek echter om vijftien dagen te wachten, omdat Houllier nog aan Liverpool verbonden was."

De Franse zaakwaarnemer Bruno Satin was nauw betrokken bij de onderhandelingen. Mendes, die tot dan toe nog niet had samengewerkt met Mourinho, kwam echter al snel met een veel rianter aanbod van Chelsea op de proppen, zo valt in het boek te lezen. Kort voor het halvefinale-duel in de Champions League tussen FC Porto en Deportivo La Coruña in mei 2004 ging Mourinho op gesprek bij Abramovich. Enkele weken later, een dag nadat FC Porto ten koste van AS Monaco het miljardenbal had veroverd, volgde een tweede ontmoeting op het luxueuze jacht van de steenrijke Abramovich.

Mourinho veroverde in zijn eerste periode bij Chelsea, tussen 2004 en 2007, tweemaal de landstitel, tweemaal de EFL Cup en eenmaal de FA Cup. Tijdens zijn tweede dienstverband op Stamford Bridge, tussen 2013 en 2015, werd de Portugees voor de derde maal kampioen met Chelsea, terwijl ook de EFL Cup nogmaals een prooi was. Sinds november vorig jaar is Mourinho verbonden aan Tottenham Hotspur. Liverpool koos in 2004 uiteindelijk voor Rafael Benítez, die in zijn eerste seizoen bij the Reds gelijk de Champions League wist te veroveren.