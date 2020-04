FOX Sports geeft clubs ademruimte met uitbetaling van twintig miljoen

FOX Sports heeft het laatste kwart van de televisiegelden die de clubs uit de Eredivisie nog tegoed hadden uitbetaald, zo weet het Algemeen Dagblad vrijdagmiddag te melden. De zendgemachtigde heeft geen garantie dat het seizoen afgemaakt kan worden, maar heeft volgens de ochtendkrant het resterende bedrag van circa twintig miljoen euro nu wel overgemaakt.

FOX liet volgens de clubs eerder nog weten niet uit te willen betalen als de KNVB en de clubs zelf een einde aan het seizoen zouden maken. Zover is het nog niet gekomen, al heerst er nog steeds grote onduidelijkheid over het restant van het voetbaljaar.

Het Algemeen Dagblad weet desondanks niet toe te voegen of er bepaalde voorwaarden zijn verbonden aan de uitbetaling, mochten de clubs bijvoorbeeld alsnog besluiten het seizoen per direct stil te willen zetten. Voor de clubs komt de beslissing van FOX in ieder geval op een welkom moment, nu door de coronacrisis het grootste deel van de inkomsten weg is gevallen. Als er de komende tijd in lege stadions gevoetbald moet worden dreigen veel Eredivisionisten echter alsnog in de problemen te komen.

Ajax incasseert met 2,58 miljoen het grootste bedrag van de club uit de Nederlandse hoogste afdeling. De Amsterdammers worden gevolgd door PSV en Feyenoord, die respectievelijk 2,32 miljoen en 2,05 miljoen op de rekening zien verschijnen. Clubs als VVV-Venlo, Sparta Rotterdam, FC Emmen, Fortuna Sittard en RKC Waalwijk ontvangen naar verluidt ongeveer een half miljoen.