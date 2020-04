Manchester United en Arsenal kunnen enorme domper in Madrid verzachten

Het seizoen in LaLiga ligt vanwege de uitbraak van de coronacrisis al enige tijd stil en het is nog maar de vraag of de huidige voetbaljaargang afgemaakt kan worden. Donderdag werd in de Spaanse pers naar buiten gebracht dat de voetbalbond van het Zuid-Europese land met het oog op het volgende Europese seizoen alvast aan een scenario werkt wanneer dit niet het geval is.

Nummers een tot en met vier Barcelona, Real Madrid, Sevilla en Real Sociedad gaan in dat geval de Champions League in, wat Getafe en Atlético Madrid met lege handen achterlaat. AS weet vrijdag te melden dat los Colchoneros er alles aan willen doen om te zorgen dat het seizoen toch afgemaakt kan worden. De ploeg van trainer Diego Simeone bezet momenteel de zesde plek, op een punt achter nummer vier Sociedad en wil in de laatste negen speelronden alles op alles zetten om alsnog het felbegeerde ticket voor het miljardenbal in handen te krijgen.

Als Atlético er niet in slaagt om zich voor de Champions League te kwalificeren zal dat flinke financiële gevolgen hebben. De club, die vlak voordat het voetbal werd stilgelegd titelhouder Liverpool uitschakelde, verdiende dit seizoen al 77 miljoen euro in het toernooi en dat bedrag zou nog op kunnen lopen tot 100 miljoen. In het seizoen 2017/18, toen de Europa League werd gewonnen, bedroegen de inkomsten slechts zestien miljoen.

Atlético wil elk jaar zijn begroting opschroeven en komt zodoende flink in de problemen als er geen Champions League wordt gespeeld. De Madrilenen moeten volgens bovengenoemde sportkrant in dat geval spelers gaan verkopen en er zijn momenteel een paar kandidaten. Saúl Ñíguez geldt als een van de voornaamste kandidaten om het verschil aan inkomsten goed te maken. De middenvelder wordt al langer genoemd bij Manchester United, dat bereid is om de helft van zijn clausule van 150 miljoen op tafel te leggen. Aangezien de transferbedragen door de coronacrisis flink zullen kelderen, is de verwachting dat Atlético serieus na gaat denken over een dergelijk bod.

Ook Thomas Partey zou het verschil tussen het spelen van Champions League en het spelen van Europa League goed kunnen maken. De international van Ghana heeft een clausule van vijftig miljoen in zijn contract staan en hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Arsenal. Thomas Lemar, Santiago Arias en Diego Costa worden ook genoemd als spelers die de nodige inkomsten op kunnen leveren, maar zij zijn waarschijnlijk moeilijker te slijten voor significante bedragen. Atlético kan overigens nog op een tweede manier een ticket voor de Champions League veiligstellen door de editie van dit jaar, als het toernooi nog uitgespeeld gaat worden, te winnen.