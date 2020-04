‘Guardiola is tactisch de beste ter wereld, maar daarin schoot hij tekort'

Mehdi Benatia had bij Bayern München tussen 2014 en 2016 te maken met Josep Guardiola als trainer en de centrumverdediger heeft over het algemeen veel respect voor de werkwijze en de tactische vaardigheden van de huidige manager van Manchester City. De 33-jarige verdediger, tegenwoordig actief bij Al-Duhail in Qatar, stelt echter vraagtekens bij de manier waarop Guardiola soms communiceerde met de spelers van Bayern.

"Op tactisch gebied is Guardiola de beste trainer ter wereld", verklaart Benatia in een interview met Goal over zijn voormalig oefenmeester. "Op dat vlak is er echt geen betere. Maar hij schoot tekort in zijn relatie met de spelers, daar was ik niet echt van onder de indruk." Benatia ruilde Bayern in 2016 in voor Juventus, terwijl Guardiola na drie seizoenen bij der Rekordmeister richting Manchester City vertrok.

Manchester City is vanwege het overtreden van de regels op het gebied van Financial Fair Play voor de komende twee seizoenen uitgesloten van deelname aan de Champions League. Hierdoor wordt in de Engelse media gesproken over een voortijdig vertrek van Guardiola bij Manchester City, met Juventus als mogelijke nieuwe werkgever. Benatia denkt dat de Spanjaard in het profiel van de Italiaanse grootmacht past, maar heeft tevens zijn bedenkingen. "Volgens mij is de voetbalvisie van Maurizio Sarri prima in orde. Dit seizoen verloopt het wellicht wat stroever bij Juventus, maar een wisseling van de macht heeft altijd tijd nodig."

"We hebben het nog steeds over een elftal dat op meerdere gebieden meedoet om de prijzen", aldus Benatia, die uiteindelijk tweeënhalf jaar voor Juventus uitkwam. "Tot nu verloopt verloopt alles op rolletjes bij de club. Ik denk ook niet dat het fair is om nu over een andere trainer te praten. Juventus beschikt namelijk over een uitstekende coach." Juventus staat bovenaan in de Serie A en in de halve finale van de Coppa Italia. Het eerste duel met AC Milan werd afgesloten met een 1-1 gelijkspel. Vanwege de coronacrisis is de datum van de returnwedstrijd nog niet bekend, wat ook geldt voor de tweede ontmoeting met Olympique Lyon in de Champions League. In het eerste duel ging Juventus met 1-0 onderuit.