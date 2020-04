NOS: Burgemeesters willen verbod op betaald voetbal tot 1 september

Burgemeesters uit grote steden dringen bij het kabinet erop aan om alle evenementen in de zomer tot zeker 1 september te verbieden. Dit betreft ook wedstrijden uit het betaalde voetbal, zo meldt de NOS. Als het aan de burgemeesters ligt, zou de KNVB zich moeten richten op het nieuwe seizoen.

De burgemeesters vinden dat het kabinet een verbod zou moeten instellen tot 1 september of 1 oktober. De KNVB zou plannen moeten gaan maken voor coronaproof voetbal. In stadions zou bijvoorbeeld minder publiek toegelaten moeten worden. Een ander idee is om clubs meerdere wedstrijden per week te laten spelen. Het afmaken van de competitie zou dan in de toekomst minder snel in het geding komen als de maatregelen weer strenger worden en er niet of minder gevoetbald kan worden.

Dit advies is naar voren gekomen tijdens het overleg tussen de veiligheidsregio’s en het kabinet. Het kabinet kan volgens politiek verslaggever Ron Fresen eigenlijk niet om dit advies heen. “De veiligheidsregio's en de burgemeesters spelen een cruciale rol in het overleg over deze crisis en bovendien zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de evenementen. Als zij dit signaal nu zo duidelijk afgeven, ligt het voor de hand dat het kabinet volgt", zo legt hij uit.

Vooralsnog mogen er vanwege de coronacrisis tot aan 1 juni geen evenementen worden georganiseerd, maar burgmeesters uit grote steden dringen er dus aan om die periode te verlengen tot aan september of oktober. Zij zijn voor een verbod op alle evenementen in de zomer. Op dinsdag 21 april wordt bekend of andere maatregelen die gelden tot 28 april worden verlengd.