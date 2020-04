Bosz ‘aan het lijntje gehouden’: ‘Eerst 4 april, toen 2 mei en nu 9 mei’

Bij verschillende clubs in de Bundesliga wordt weer getraind, al is dat vanwege de voorzorgsmaatregelen omtrent de coronacrisis wel steevast in kleine groepen. Ook Peter Bosz is met Bayer Leverkusen weer regelmatig op het trainingsveld te vinden. De hoofdtrainer van die Werkself weet echter niet wanneer de competitie wordt hervat en de onduidelijkheid zorgt voor irritatie bij Bosz.

"We hebben geen idee wanneer we hier weer gaan voetballen", vertelt Bosz in een video-item van zijn voormalige werkgever RKC Waalwijk, waar hij tussen 1985 en 1988 actief was als speler. "Ik heb het idee dat we een beetje aan het lijntje worden gehouden, dat de mensen tijd willen kopen. Eerst was het 4 april, toen 2 mei en nu 9 mei. Zo wordt het steeds wat naar achteren geschoven. Dus we weten het eigenlijk niet."

Bosz richt zich derhalve voorlopig op de trainingen van Leverkusen. "Ik ben de groepjes steeds groter aan het maken", benadrukt de coach van de nummer vijf in de Bundesliga. "Ik heb vandaag zelfs met twee groepen van negen getraind. Dus dat gaat wel allemaal wat vrijer worden. Maar we hebben echt geen idee wanneer het weer gaat beginnen." In Duitse media circuleren verhalen dat er sowieso tot 1 september zonder publiek zal worden gespeeld, tot teleurstelling van Bosz. "We zijn betaald voetbal gaan spelen voor de fans. Maar ik begrijp het ook heel goed, de boel moet ook draaiende gehouden worden."

De oefenmeester van Leverkusen weet dat de coronacrisis voor financiële problemen lijkt te zorgen bij competitiegenoten Werder Bremen en Schalke 04. "Ik heb gehoord dat twee Bundesliga-clubs op omvallen staan. Hoe groot die clubs ook zijn, het lijkt erop dat ze de maand mei al niet meer kunnen betalen." Bosz hoopt dat de televisiegelden in Duitsland voor redding kunnen zorgen. "Er ligt wat ik begrepen heb nog 750 miljoen euro op de plank, wat de komende maanden uitbetaald moet gaan worden. Maar dat wordt alleen maar uitgekeerd als er ook gevoetbald wordt." BILD meldt dat televisiezender Sky Deutschland bereid is om binnenkort alvast 225 miljoen uit te keren. De hele situatie zorgt evenwel voor ergernis bij Bosz. "Ik vind het niks, maar ik snap dat we uiteindelijk weer moeten voetballen, ook al is het zonder publiek."