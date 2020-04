‘Hij kon Balotelli wel vermoorden toen hij vanaf het middenveld op doel schoot’

Marco Materazzi speelde bij Internazionale enkele seizoenen samen met Mario Balotelli en de oud-verdediger maakte in die periode het nodige mee met de excentrieke aanvaller. De inmiddels gestopte Materazzi blikt in een vraag-en-antwoordsessie op Instagram terug op een incident omtrent Balotelli na afloop van het eerste duel met Barcelona in de halve finale van de Champions League in 2010.

Balotelli viel in de slotfase van het duel in en de reacties van de Inter-supporters waren niet bepaald positief. Na afloop smeet de destijds negentienjarige aanvaller zijn shirt demonstratief op het veld, om vervolgens de catacomben in te stormen. Onder meer aanvoerder Javier Zanetti en Dejan Stankovic waren woedend over de actie van Balotelli, terwijl ook Materazzi zijn ongenoegen liet blijken. "Ik hem hem op zijn donder gegeven, dat is zeker waar", geeft de voormalig mandekker ruiterlijk toe. "Ik hou van Mario, maar die bewuste dag vroeg hij er echt om."

In de dagen voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Barcelona, door Inter met 3-1 gewonnen, had Balotelli al voor irritatie gezorgd bij verschillende ploeggenoten. "Dat Mario zijn shirt na afloop van het duel op de grond gooide, was nog niet eens het ergste", benadrukt Materazzi, die Balotelli in de spelersbus een enigszins opmerkelijke zin hoorde uitspreken: ‘Vandaag ga ik slecht spelen’. Voor Materazzi was daarmee de maat vol en een flinke waarschuwing volgde dan ook al snel. "Ik beloofde Mario dat betaald te zetten, als hij dat echt zou doen die avond."

De invalbeurt van Balotelli was geen doorslaand succes, weet Materazzi zich te herinneren. "Toen Mario inviel probeerde hij vanaf het middenveld op het doel van Barcelona te schieten, in plaats van een counter in gang te zetten. Diego Milito kon hem daardoor wel vermoorden." Desondanks was er ook waardering voor de kwaliteiten van Balotelli. "We geloofden echt in Mario, hij maakte ook veel doelpunten. Maar een week later vroeg ik José Mourinho (toenmalig trainer van Inter, red.) om me tegenover Balotelli te zetten op de training. Toen heb ik hem een enkeltje richting de kleedkamer bezorgd."

Balotelli veroverde met Inter de Champions League in 2010, al kwam hij tijdens de met 2-0 gewonnen finale tegen Bayern München niet in actie. De aanvaller verliet Inter nog datzelfde jaar en speelde later voor onder meer Manchester City, AC Milan en OGC Nice. Sinds vorig jaar zomer is Brescia de werkgever van Balotelli.