‘Ik ben nog steeds de meest waardevolle speler in de Eredivisie’

Dusan Tadic kroonde zich vorig seizoen met 28 doelpunten tot topscorer van de Eredivisie, al moest hij die titel wel delen met de inmiddels bij PSV vertrokken Luuk de Jong. Daarnaast tekende de aanvaller voor 14 assists. Voor de uitbraak van het coronavirus stond Tadic op elf treffers en vijftien assists, wat erop duidt dat hij nog steeds van grote waarde is voor Ajax. Desondanks leeft bij sommige delen van de achterban het idee dat de routinier deze jaargang in een minder goede vorm steekt.

"Zo werkt de voetballerij", antwoordt Tadic op de vraag van Ajax Life of hij het als vervelend ervaart dat mensen zo bezig lijken te zijn met de verschillen met vorig seizoen. "Verschillende mensen hebben verschillende meningen. Ik ben nog steeds de meest waardevolle speler in de Eredivisie en creëer de meeste kansen." Tadic is echter niet snel tevreden. "Het kan altijd beter. Het belangrijkste is dat je er als speler alles aan doet om met je team te presteren."

Tadic kende dit seizoen een voortvarende start, met acht doelpunten in de eerste tien wedstrijden van Ajax in alle competities. In de overige 32 wedstrijden kwamen er nog ‘slechts’ acht treffers bij. De aanvoerder van Ajax kwam in de Champions League en Europa League helemaal niet tot scoren voor het elftal van trainer Erik ten Hag, terwijl hij vorig seizoen afsloot met zes doelpunten in Europees verband. Mede daardoor reikte Ajax tot de halve finale in het miljardenbal.

"Vorig seizoen was fantastisch. We wonnen de dubbel en grepen net naast de Champions League-finale", brengt Tadic het succesvolle seizoen 2018/19 in herinnering. De Servische aanvaller kan in dat kader niet zoveel met de verhalen dat zijn vorm voor de uitbraak van het coronavirus minder goed was. "Als je dan gaat vergelijken en constateert dat het nu minder is, dan kun je datzelfde verhaal voor elke speler ophouden", zo besluit Tadic.