Ryan Babel kijkt zijn ogen uit bij tweetal: ‘Zijn longen zijn ongekend’

Ryan Babel heeft erg veel respect voor de prestaties van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. De aanvaller van Ajax werkt bij het Nederlands elftal samen met de verdediger en middenvelder van Liverpool en ziet met eigen ogen dat het duo bij de top hoort. Dat de Oranje-internationals met Liverpool afgelopen seizoen de Champions League wonnen verbaast Babel dan ook niet.

"De optredens en kwaliteiten van Gini: ik heb er geen woorden voor”, begint de ex-speler van Liverpool op de clubsite van the Reds over Wijnaldum. "Zijn energie is ongelooflijk, zijn longen zijn ongekend. Je kan zien wanneer hij blaakt van het zelfvertrouwen. Bij duels is hij echt onverslaanbaar. Hij is erg lastig om tegen te spelen."

"Hij is compleet", vervolgt de veteraan over Wijnaldum. "Hij kan doelpunten maken, hij kan tackelen, hij kan verdedigen, hij kan ballen terugveroveren... De ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt is ongelooflijk. Hij deinst er ook niet voor terug om zijn mening te geven en die is altijd krachtig. Hij is erg geliefd binnen het team. Bij de nationale ploeg is hij zeker een van de leiders. Hij is erg belangrijk voor ons."

Ook over Van Dijk, die sinds januari 2018 speelt voor Liverpool, is Babel zeer lovend. "Virgil heeft zich goed ontwikkeld in de afgelopen drie, vier jaar. Als je alleen al kijkt naar zijn ontwikkeling sinds hij bij Liverpool zit... Zijn focus is ook ongekend, negentig minuten scherp. Hij is nu de leider en dat verdient hij. Hij is ook belangrijk voor Oranje, een geweldige aanvoerder. Ik heb veel respect voor hem."