‘Barça trekt stekker uit toptransfer en heeft nu twee topprioriteiten’

Neymar gaat komende transferperiode niet naar Barcelona verkassen. Catalunya Radio meldt dat de komst van de aanvaller van Paris Saint-Germain geen doel meer is, zeker gezien de gevolgen van de coronacrisis. Barcelona heeft nu nog twee prioriteiten: het overnemen van Lautaro Martinez van Internazionale én een contractverlenging voor Lionel Messi.

Barcelona zit al enige tijd achter Martinez aan, maar Internazionale blijkt een stevige onderhandelaar. De Italiaanse club wijst steevast op de afkoopclausule van 111 miljoen euro, een bedrag dat de Catalaanse topclub te gortig vindt. Barcelona probeert de prijs te drukken door ook spelers aan Inter aan te bieden. Een deal tussen beide topclubs lijkt vooralsnog echter ver weg.

FC Barcelona: 'Vandaag vechten we, morgen zullen we genieten'

Daarnaast is Barcelona bezig het contract met Messi te verlengen. De superster ligt momenteel tot medio 2022 vast en zowel club als speler zouden akkoord zijn gegaan met een nieuwe verbintenis. Naast de situatie van Messi kijkt Barcelona ook naar de contracten van onder anderen Marc-André ter Stegen, Nélson Semedo en Luis Suárez.

Barcelona gaat niet meer proberen Neymar te strikken. De grootmacht heeft door de coronacrisis al flinke financiële klappen geïncasseerd en omdat het onzeker is hoelang de situatie voortduurt, maakt men geen werk van de peperdure Braziliaan. Veel fans van Barcelona zien de terugkeer van Neymar graag gebeuren, aangezien de aanvaller een goed trio vormde met Messi en Suárez. Ook Javier Mascherano hoopt nog altijd op een nieuwe samenwerking tussen Neymar en Barcelona.

"Ik keek onlangs de Champions League-finale in Berlijn (in 2015 tegen Juventus, 1-3 winst, red.) terug. Wat die voorste drie allemaal creëerden, Neymar, Suárez en Messi, was indrukwekkend", zegt de voormalig verdediger van Barcelona in gesprek met RAC1. "Iedereen had een taak, zoals drukzetten als we de bal verloren. Ook waren ze enorm klinisch."

"Ik hoop dat Neymar terugkeert en dat ze weer samen gaan spelen. Het zou voor de club en de fans geweldig zijn", vervolgt Mascherano, tegenwoordig actief bij het Argentijnse Estudiantes. "Waarom zou je niet van alle grote spelers houden? Neymar is één van hen. Maar je moet inderdaad kijken of iets financieel mogelijk is. We weten dat het moeilijk is om dit soort spelers te halen."