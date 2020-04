‘Strop van ruim tien miljoen euro dreigt voor FC Twente’

FC Twente dreigt net als vele andere clubs door de coronacrisis in financieel zwaar weer te belanden. Voetballen zonder publiek gaat de club uit Enschede veel inkomsten schelen. In het allerzwartste scenario, spelen zonder publiek tot december, loopt FC Twente meer dan tien miljoen euro mis, zo berekent TC Tubantia vrijdag.

De regionale krant schrijft dat FC Twente, dat een begroting van 23 miljoen euro heeft, van alle clubs in het betaald voetbal in Nederland relatief de meeste omzet uit thuiswedstrijden haalt omdat het stadion en de catering in eigen beheer zijn. De omzet bedroeg vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie al zes miljoen euro. FC Twente heeft meerdere mensen op de loonlijst die zich alleen maar bezighouden met de catering rond wedstrijden en evenementen in het stadion.

Alleen al voor het huidige seizoen stonden er 1200 evenementen op niet-wedstrijddagen gepland, goed voor 1,3 miljoen euro aan inkomsten, zo schrijft men. Eenzelfde bedrag loopt de club echter mis als de resterende vier thuisduels van het seizoen zonder publiek worden gespeeld. FC Twente trekt na Ajax, Feyenoord en PSV immers de meeste fans naar het stadion. Als er tot 2021 geen supporters in De Grolsch Veste kunnen worden toegelaten, dan loopt de club veel inkomsten mis uit verkoop van seizoen- en losse kaarten, businessseats en skyboxen.

Algemeen directeur Paul van der Kraan van FC Twente hoopt snel op duidelijkheid in een periode waarin de impact van het coronavirus ‘gigantisch’ is. “We kunnen niet ontkennen dat we het moeilijk krijgen als we lange tijd zonder publiek moeten spelen”, stelt de bestuurder in gesprek met de regionale krant. “De precieze bedragen heb ik nog niet op mijn netvlies, maar de komende weken werken we meerdere scenario’s uit.”

Exact een jaar geleden werd FC Twente gered van een financiële ondergang. De Enschedese raad ging akkoord met een steunplan waarbij de club met veertien miljoen euro werd ondersteund. De gemeente schold per direct vijf miljoen euro kwijt en over een aantal jaar nog eens twee miljoen euro. Daarnaast werd er een lening zeven miljoen euro achtergesteld: een bedrag waarover geen rente en aflossing hoeft betaald te worden.