Man United wint transferstrijd en betaalt 60 miljoen

Een overstap naar de Ligue 1 lonkt voor Adam Marusic. De veelzijdige rechtspoot van Lazio geniet concrete interesse van Paris Saint-Germain, dat op de hoogte is van het prijskaartje van ruim tien miljoen euro. (Sky Italia)

Steeds meer clubs tonen interesse in Gabriel. Ook Napoli en Everton hebben net als onder meer Arsenal, Borussia Dortmund en Chelsea de naam van de Braziliaanse verdediger van Lille genoteerd. (Le10Sport)

(The Sun)

Paris Saint-Germain praat met Thiago Silva en Layvin Kurzawa over een langere samenwerking. De contracten van de verdedigers met de Parijse club lopen eind juni al ten einde. (Diverse Franse media)

Diego Godin werd onlangs in verband gebracht met een transfer naar Tottenham Hotspur. De Engelse club heeft echter helemaal geen belangstelling voor de ervaren verdediger van Internazionale. (TMW)