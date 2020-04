Iniesta laat licht schijnen: ‘De Jong en Griezmann, identieke situaties’

Andrés Iniesta houdt ook vanuit Japan alle zaken rondom ‘zijn’ Barcelona nauwlettend in de gaten. De middenvelder, die volgende maand 36 jaar wordt, vertrok twee jaar geleden uit het Camp Nou en verbond zich aan Vissel Kobe. Iniesta is het niet eens met de stelling dat Barcelona minder fris voetbal speelt dan in de voorgaande jaren. “Als ik eerlijk ben, zie ik Barcelona altijd als een team dat het anders doet dan alle andere teams. Ik zie een team dat altijd op dezelfde manier probeert te voetballen”, vertelt hij aan Marca.

“Dat pakt soms beter uit dan andere keren, maar zo zie ik het en zo blijf ik het zien. Wellicht omdat ik vrijwel heel mijn leven voor Barcelona heb gespeeld en ik weet hoe de spelers denken”, vertelt de voormalig wereldkampioen en Europees kampioen. “Elk moment heeft zo zijn situaties en redenen. Ik denk niet dat Barcelona inferieur is aan welk team dan ook.” Iniesta vindt het nog te vroeg om te oordelen of trainer Quique Setién erin is geslaagd om ‘de stijl van Johan Cruijff’ te implementeren. “Hij heeft duidelijke ideeen met betrekking tot zijn spelers en de manier van spelen. Maar het is nog te vroeg om aan te geven of hij zijn doelstellingen heeft bereikt of daarin is geslaagd”, stelt de middenvelder.

“Setién is pas twaalf wedstrijden trainer van Barcelona. Dat is nog veel te weinig om zijn rendement grondig te gaan analyseren. Na verloop van tijd kan er een beter oordeel worden geveld.” Iniesta heeft ook een duidelijke mening over het eerste jaar van Frenkie de Jong en laat in het midden hoe het middenveld van Barcelona eruit zou moeten zien. “Je kan voetballers niet met elkaar vergelijken. Dat is onmogelijk. Het pakt altijd anders uit dan de supporters in gedachten hebben. Barcelona moet er alleen voor zorgen dat de speelwijze duidelijk is en op basis daarvan voetballers halen zoals degenen die in de selectie zitten.”

“Frenkie de Jong? Hij is pas aan zijn eerste seizoen bezig, hij moet de tijd krijgen om zich te kunnen aanpassen”, benadrukt Iniesta, die ook aan de tand werd gevoeld over het eerste jaar van Antoine Griezmann. “De Jong en Griezmann, het zijn identieke situaties. Alle nieuwe spelers hebben nou eenmaal tijd nodig om zich aan te passen. Ze hebben geweldige kwaliteiten en ik ben ervan overtuigd dat ze zullen slagen en hun plek in dit elftal zullen vinden. Vergeet ook niet dat het niet makkelijk is om speeltijd in dit elftal te krijgen”, benadrukt de voormalig Spaans international.

Iniesta weet nog niet hoe zijn toekomst eruitziet. Zijn contract met Vissel Kobe loopt volgend jaar zomer ten einde en hij wil pas na zijn actieve loopbaan nadenken over een eventuele carrière als trainer. “Iedereen weet natuurlijk hoe ik mijn teams graag zou willen laten spelen. De manier zoals ik dat jarenlang voor dezelfde club heb gedaan. Maar het duurt nog heel lang voordat ik op een bank ga plaatsnemen. Als ik trainer ben, zal ik dingen ongetwijfeld anders zien dan nu als voetballer. Ik praat nog veel met Xavi, ook over het trainerschap. Natuurlijk zegt hij dat ik het moet proberen. Het trekt op een bepaalde manier natuurlijk ook aan. Ik ben blij met de manier waarop hij een nieuw hoofdstuk in zijn leven is begonnen. Wellicht kom ik in de toekomst in eenzelfde situatie terecht.”